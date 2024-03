Accordo col Milan: altro incasso per la Roma

I giallorossi sono pronti ad incassare un cifra importante. Si lavora per l’accordo con il club rossonero, i dettagli

Se riavvolgiamo il nastro riguardo l’era De Rossi, ci ricorderemo che la seconda partita del tecnico giallorosso seppur non ufficiale è stata l’amichevole con l’Al-Shabab. Una gara che ha visto la rete di Joao Costa e Lukaku in terra araba nel 2-1 definitivo.

Erano i primi test di De Rossi dopo l’esordio ufficiale con la Salernitana, una sfida quella con l’Al-Shabab che sembrava poter lasciare strascichi negativi in ambito di condizione fisica nella partita successiva con la Salernitana.

Così non è stato dato che anche con i campani arrivò un altro successo, sempre per 2-1. D’altronde l’appuntamento arabo era troppo importante per gli accordi della Roma. Riyadh Season è infatti il Main Partner e nell’accordo c’era l’obbligo di disputare una partita in Arabia.

Incasso importante per i giallorossi

Dopo l’Asia, potrebbe esserci l’esordio stagionale in un altro continente. Stiamo parlando dell’Oceania, più precisamente nell’Australia Occidentale. Secondo il quotidiano australiano The West Australia, la Roma dovrebbe sfidare il Milan in un classico della Serie A che diventerà un match amichevole durante gli Europei.

La sede della sfida sarà l’Optus Arena di Perth, un impianto da 60mila posti situato a Perth. Nella scorsa stagione, in Australia andò in scena Tottenham-West Ham mentre quest’anno sembra essere la Serie A protagonista in un inedito Pioli contro De Rossi.