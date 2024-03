Dalla Roma al Milan: 20 milioni per il colpo in attacco

Dalla Roma al Milan, rossoneri scatenati sul mercato preparano lo sgarbo ai rivali giallorossi: colpo da 20 milioni in attacco

Dopo un periodo di appannamento anche il Milan di Stefano Pioli sembra esser tornato ai livelli che gli competono. I rossoneri nelle ultime settimane di Serie A sono riusciti a rimettersi sui giusti binari, riuscendo quasi a blindare il terzo posto e a mettere addirittura nel mirino la Juventus seconda.

Decisamente più tranquillo il tecnico rossonero Pioli, per il quale sembrava potesse arrivare addirittura l’esonero prima della fine di questa stagione. Alla fine però l’ex Lazio sembra aver ancora una volta messo tutti d’accordo, e molto probabilmente sarà ancora lui a guidare il Milan la prossima stagione.

La società milanese ha cominciato anche a sondare i primi possibili nomi per la prossima finestra di mercato, per la quale è stato messo nel mirino un calciatore che era stato seguito anche dalla Roma, e che può sbarcare in Italia per circa 20 milioni di euro.

Dalla Roma al Milan, 20 milioni e giallorossi beffati

Così come il Milan anche la Roma è alle prese con alcuni dubbi sul futuro. Il primo riguarda proprio Daniele De Rossi, che sul suo contratto non ha clausole di rinnovo, neanche in caso di accesso in Champions League.

Ovviamente in caso di qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie il suo ruolo potrebbe essere confermato, ma niente è scontato. Meno dubbi invece riguardano il portiere, con Mile Svilar che sembra sempre più in procinto di essere il titolare per la Roma del futuro.Secondo quanto riporta il portale Tshot.com uno degli ex obbiettivi dei giallorossi sarebbe vicinissimo ad un possibile trasferimento a Milano, sponda rossonera.

Stiamo parlando dell’attaccante del Siviglia Youssef En Nesyri, che potrebbe partire per circa 20 milioni di euro. Il suo nome era stato accostato in estate anche alla Roma, ma alla fine la trattativa non è mai andata in porto, un anno dopo potrebbe essere arrivato il momento per lui di sbarcare in Italia