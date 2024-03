Dall’Inter alla Roma: ribaltone De Rossi da 20 milioni

Dall’Inter alla Roma, clamoroso ribaltone di mercato che vede protagonisti i nerazzurri e la formazione capitolina

La Roma è decisamente rinata con De Rossi in panchina. Prima del suo arrivo la squadra aveva subito un vero e proprio tracollo, arrivando a ricoprire addirittura la nona posizione in campionato, un campanello d’allarme che la società non ha potuto ignorare.

Da qui la decisione di sollevare dall’incarico lo Special One, affidando la squadra a De Rossi, uno dei pochi in grado di poter ricompattare l’ambiente e lo spogliatoio. A trarre maggiori benefici del suo ritorno a Trigoria è stato il capitano Lorenzo Pellegrini, tornato ai livelli del primo anno di Mourinho e della conquista della Conference League.

Se dovesse continuare così, e soprattutto se dovesse riuscire a conquistare un posto in Champions League, che potrebbe arrivare anche dal quinto posto, posizione attualmente ricoperta dalla quadra, la sua permanenza in panchina non è da escludere. Nel frattempo cominciano a circolare le prime voci sui possibili rinforzi che arriveranno dal mercato.

Dall’Inter alla Roma, ribaltone tra i pali

La società sta già pianificando la possibile Roma della prossima stagione, nonostante ci sia la grande incognita legata alla Champions. In caso di mancata qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie ci si aspetta un’altra sessione di mercato caratterizzata dalle difficoltà economiche, oltre che dai soliti paletti imposti dalla UEFA.

Proprio per questo la società ha deciso di andarci cauta, aspettando anche per la nomina del successore di Tiago Pinto per il ruolo di direttore sportivo. Nonostante questo alcuni nomi circolano ormai da tempo in ottica Roma, come ad esempio quello del portiere del Monza Di Gregorio.

L’estremo difensore era stato accostato alla Roma prima dell’esplosione di Svilar, ma era seguito anche dai rivali nerazzurri. Tuttavia secondo quanto riportato da Calciomercato.it Simone Inzaghi potrebbe decidere di abbandonare la pista che porta a Di Gregorio, mentre i giallorossi potrebbero cercare semplicemente una riserva per il portiere serbo.

Questa riserva potrebbe arrivare proprio dall’Inter, e potrebbe essere Emil Audero, in prestito alla Sampdoria, per il quale le due società potrebbero provare ad intavolare una trattativa sulla base del prestito con diritto di riscatto, formula gradita in particolare dalla società capitolina, ancora alle prese con le difficoltà a livello economico.