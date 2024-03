Errore tecnico confermato: gara da ripetere

Un grossolano errore dell’arbitro potrebbe causare la ripetizione di una partita. La società vittima dell’abbaglio si prepara al ricorso

Il regolamento, in alcune occasioni, pare essere un mare magnum particolarmente ostico anche per gli stessi direttori di gara, che di sovente si ritrovano a commettere errori anche clamorosi, rischiando di incidere platealmente sull’andamento della gara e, di conseguenza, compromettendo quello che dovrebbe essere il ruolo stesso dell’arbitro.

L’introduzione del VAR all’interno delle massime leghe pareva essere il deterrente più efficace per evitare che, un direttore di gara, si ritrovasse nella spiacevole situazione di confondere una norma del regolamento all’interno di un match ufficiale ma, come abbiamo visto, anche questo metodo teoricamente infabbile ha lasciato spazio all’errore dell’uomo e all’interpretazione fallace di alcuni stralci del regolamento.

Gol annullato per fuorigioco su rigore

Se anche con il VAR appare complesso rispettare con cura ogni cavillo del fantomatico regolamento – anch’esso al centro di svariate polemiche – in alcune leghe minori, in cui l’apporto della tecnologia è ancora interdetto ai fischietti, risulta complicato redimersi in tempo reale da un errore grossolano. E’ proprio ciò che è capitato durante la partita tra Leopardi e Sporting Pagani, valida per la Prima Categoria F, durante la quale la direttrice di gara si è trovata davanti ad una situazione apparentemente semplice da gestire, ma che, come già sperimentato nella massima lega, nasconde alcune insidie: il calcio di rigore.

Come riportato da Tuttocampo.it, il calciatore della Leopardi Calcio, incaricato di capitalizzare il tiro dal dischetto, ha colpito il portiere con la propria conclusione e, dopo il rimpallo dell’estremo difensore, ha ribadito in rete. L’arbitro, dopo pochi istanti, ha indicato il fuorigioco dello stesso calciatore, annullando il gol. La società del Leopardi Calcio ha dichiarato: “L’arbitro ha manifestato con convinzione che era fuorigioco, i ragazzi in campo sono rimasti sconcertati. Al campo era presente io commissario di campo, il quale a fine partita raggiunto da alcuni nostri ragazzi, sempre con educazione e pacatezza, ha ammesso l’errore tecnico da parte del direttore di gara. Ci stiamo muovendo per stilare un ricorso con tanto di video allegato, poichè non è possibile che in prima categoria ci sia un errore del genere, il quale fa parte decisamente delle regole del calcio”.