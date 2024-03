Il telecronista inglese impazzisce al coro della Roma: non si è trattenuto

Monza-Roma, trionfo giallorosso non solo in campo ma anche sugli spalti. La reazione del tifoso inglese ha fatto letteralmente il giro del web.

Grazie al successo ottenuto contro il Monza la Roma ha incamerato altri tre punti importanti per la propria classifica. Trascinati da un Dybala in versione smagliante, i giallorossi hanno tenuto in mano le redini della gara rifilando alla compagine di Palladino un netto poker.

Come sempre non è mancato alla squadra di De Rossi il supporto dei propri tifosi. All’U Power Stadium erano circa 2500 i supporters che hanno incoraggiando la squadra dal primo all’ultimo minuto. Vicinanza contagiosa quello dei tifosi della Roma, esaltati dalle prodezze dei loro beniamini e dai messaggi sempre più roboanti lanciati dalla squadra. Entusiasmo a fior di pelle, dicevamo. Talmente importante che ha fatto avvertire le sue conseguenze anche su…un telecronista inglese.

In una clip che è letteralmente spopolata sui social, infatti, si può notare come il telecronista Patric Kendrick, nel corso del secondo tempo della sfida tra Monza e Roma, abbia cominciato ad intonare il coro: “Maciniamo chilometri, superiamo gli ostacoli con la Roma in fondo al cuor“. Con un messaggio su X lo stesso Kendrick ha spiegato: “La clip è stata trovata! Volevo soltanto leggere il testo, poi ho sentito la melodia e mi sono lasciato andare”