Infortunio choc prima della Roma: stagione finita

Un brutto infortunio in Serie A mette a forte rischio la stagione di uno dei protagonisti, salterà la partita con la Roma

Durante la partita tra Verona Sassuolo, lunch match della 27esima giornata, Domenico Berardi è uscito verso l’ora di gioco per infortunio. La stella neroverde era tornato titolare dopo quasi due mesi dall’ultima volta e c’era tanta attesa per la sua presenza in questo scontro diretto per la salvezza.



Verso il 60′, su un rinvio sbagliato di Montipò, Berardi aggancia il pallone la volo ma nell’appoggiare la caviglia sul campo crolla a terra. Sia dal campo che da casa si avverte subito l’entità dell’infortunio con Berardi che appare molto dolorante. Il giocatore è uscito dal campo senza appoggiare il piede, si teme un problema al tendine d’Achille. Il Sassuolo affronterà la Roma il 17 marzo e una sua presenza ad oggi è altamente improbabile.