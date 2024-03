La sostituzione in più costa carissimo: sconfitta a tavolino UFFICIALE

Il reclamo è stato accettata. Irregolarità nel computo delle sostituzioni: provvedimento ufficiale e sconfitta a tavolino.

Le possibilità di incorrere in una sconfitta a tavolino non sono poche. Soprattutto al momento della sostituzione, alla luce anche delle riforme varate negli ultimi anni con la razionalizzazione del numero degli slot, impone scelte oculate sotto tanti punti di vista. Quanto successo nelle scorse ore, però, esula da questo discorso.

Nella gara di Eccellenza tra Rondinella Marzocco e Monteriggioni, disputata lo scorso 4 febbraio, gli ospiti avevano attuato una sostituzione in più rispetto a quanto previsto dal regolamento. Invece di limitarsi alle sette sostituzioni prescritte, infatti, il tecnico del Monteriggioni aveva optato per un cambio in più. Decisione poi dimostratasi fatale. Il ricorso presentato dal Rondinelle Marzocco, valutato dal giudice sportivo territoriale, è stato accettato. Ragion per cui al Monteriggioni è stata comminata la canonica sconfitta a tavolino per situazioni di questo genere.

Match di eccellenza nel caos: sconfitta a tavolino UFFICIALE per un errore nel computo delle sostituzioni

Di seguito il comunicato ufficiale che di fatto ha chiuso la vicenda, che si trascinava da diversi giorni, a favore dell’A.S.D Rondinella Marzocco:

“Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n.51 dell’8.02.2024; -la società A.S.D. Rondinella Marzocco con pec inviata il 7/02/2024 ha proposto rituale reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe. La reclamante lamenta che la controparte A.S.D. Monteriggioni abbia effettuato nel corso della gara OTTO sostituzioni anziché SETTE come previsto dalla normativa vigente e chiede pertanto che siano adottati a proprio favore i provvedimenti previsti dal C.G.S”.

Il comunicato del giudice sportivo territoriale è lapidario: “Il Giudice Sportivo Territoriale accoglie il reclamo presentato dalla società Rondinella Marzocco di Firenze mandando ad omologare la gara con il seguente risultato Rondinella Marzocco-Monteriggioni 3-0. Dispone non addebitarsi la tassa reclamo. GARE DEL 25/ 2/2024″.