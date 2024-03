Rinnovo De Rossi, adesso la Roma ha fretta: triplo interesse in A

Rinnovo De Rossi con la Roma, adesso i Friedkin hanno fretta: tre club di Serie A sulle sue tracce.

Il nome di De Rossi continua ad essere uno di quelli maggiormente chiacchierati nel corso di queste settimane, durante le quali, contro le previsioni dei più, lo storico numero 16 della Roma è riuscito a fornire una netta sterzata al cammino della squadra giallorossa, fino ad un mese fa in netta difficoltà e distintasi per prestazioni e risultati a dir poco preoccupanti.

Al di là dell’indiscutibile amore e di un sostegno garantitogli aprioristicamente indipendentemente dai risultati, l’approdo di Daniele in quel di Trigoria, in questa nuova veste professionale, aveva galvanizzato una parte della piazza, generando altresì attese e perplessità in una cospicua fetta dei tifosi rimanenti, in un primo momento poco comprensivi nei confronti della scelta dei Friedkin di esonerare Mourinho.

La decisione, per ora, ha invece permesso di raccogliere frutti evidenti, come testimoniato dai punti fin qui ottenuti dalla squadra e da quel filotto di vittorie intervallato in Serie A solamente dalla nobile sconfitta casalinga contro l’Inter. La strada fin qui percorsa non può essere negata o snobbata, al netto della consapevolezza di dover fare ancora tanto per continuare ad ambire ad una risalita in classifica il cui obiettivo ultimo resta un piazzamento in Champions, da quest’anno potenzialmente garantito anche dal quinto posto, stando all’attuale ranking UEFA. Lo stesso De Rossi, anche dopo la partita con il Monza, ha sottolineato l’esigenza di dover continuare a lavorare in modo nobile e attento, sottolineando altresì come alcun obiettivo o piazzamento sia al momento assicurato.

Rinascita Roma, triplo interesse in Serie A per De Rossi: Friedkin avvisati

Mentre sui campi di Trigoria continuerà il lavoro dell’allenatore con la squadra, intanto, importanti decisioni dirigenziali sono attese anche ai piani alti del Fulvio Bernardini, dove Friedkin e adepti dovranno quanto prima ponderare scelte su plurimi fronti, anche sullo stesso De Rossi. Attualmente legato alla Roma fino a fine stagione, il tecnico ha ammesso sin dalla prima conferenza di volersi giocare tutte le proprie carte per ambire ad una permanenza, ad oggi slegata da qualsivoglia clausola relativa ai risultati.

Il piazzamento in Champions della Roma, infatti, frutterebbe solamente un bonus economico a De Rossi, alla cui firma non è stata garantita alcuna condizione di permanenza in base ai risultati, almeno da un punto di vista formale. Inutile dire, però, che la volontà del tecnico sia quello di rimanere, e che l’attuale andamento di Dybala e compagni renda tale scenario maggiormente pronosticabile rispetto al passato.

A tal proposito, non può sfuggire quanto raccontato da TvPlay.it, secondo cui il nome di De Rossi sta iniziando ad attirare una certa attenzione anche all’interno della Serie A, tra le cui fila si registrano interessi potenziali da diverse squadre destinate ad andare incontro a dei cambi in panchina a fine stagione. Tra queste, in particolar modo, si segnalano Fiorentina, Bologna e Torino, che avrebbero individuato proprio nello storico numero 16 un possibile candidato per il futuro.

La volontà di De Rossi resta quella ben nota a tutti sin dal primo momento, così come totalmente integra continua ad essere la sua attenzione nei confronti del presente: al contempo, i Friedkin dovranno tenere in considerazione questo scenario e iniziare a capire che direzione seguire in vista di una progettualità che passerà anche dalla scelta del futuro mister.