Stadio della Roma, richiesta ‘UFFICIALE’ al Sindaco Gualtieri

Stadio della Roma, la questione diventa ‘europea’: annuncio e richiesta UFFICIALE al Sindaco Gualtieri.

In una parentesi ricca di emozioni e discussioni legate principalmente al calcio giocato, non mancano certamente fattori e motivi di interesse anche da tanti altri punti di vista, in casa Roma e non solo. Il lavoro di De Rossi, in questa fase, resta unicamente orientato verso le prossime gare, che grande valenza potrebbero avere ai fini della corsa Champions e non solo.

Senza dimenticare del doppio impegno col Brighton, infatti, le prossime settimane potrebbero iniziare a fornire indicazioni più precise circa quella rincorsa a quarto e quinto posto che sta fin qui toccando numerose squadre del nostro campionato. Tra queste, oltre la Roma, continua a figurare un Bologna, passato da sorpresa a solida realtà, unitamente all’Atalanta, battuta oggi pomeriggio proprio dagli uomini di Thiago Motta, in una sfida guardata con interesse anche a Napoli e Firenze.

Restando agli aspetti capitolini, comunque, il club dei Friedkin è in questa parentesi molto attento anche alla costruzione del futuro e delle imminenti progettualità, che dovranno passare anche dalle decisioni dirigenziali e sullo stesso De Rossi.

Stadio della Roma, appello UFFICIALE al Sindaco Gualtieri

Dopo l’addio di Mourinho, infatti, era stato subito espresso con chiarezza come il futuro di De Rossi sarebbe dipeso dai risultati da lui raggiunti. Altrettante incertezze, poi, continuano a riguardare i dubbi circa l’erede di Tiago Pinto, il cui addio a inizio febbraio ha generato una vacuità non ancora riempita.

A far parlare, comunque, continua ad essere anche quella questione Stadio della Roma che, da anni, sta risultando essere uno degli aspetti di maggiore interesse e discussione in giallorossa, da un punto di vista urbanistico e politico, oltre che dalle potenziali ripercussioni enormi sulle casse e l’appeal del club dei Friedkin. In una parentesi contraddistinta da qualche attesa e intoppo burocratico che parrebbe però far ancora confidare in un’inaugurazione per il 2027, colpiscono le parole di Timmermans.

Il Primo Vicepresidente della Commissione Europea ha rivolto una battuta al Sindaco della città Roberto Gualtieri, in occasione del Congresso del Partita Socialista Europeo. “Grazie per l’invito e per questa bellissima giornata e questo ottimo congresso, che ci sta dando la forza per la campagna elettorale e che ci darà la vittoria alle europee. E poi, signor Sindaco, chiedo anche uno stadio per la Roma. Bravo D Rossi, vero? Come potete vedere, per citare Lord Byron, Roma la porto nell’anima, sono cresciuto in questa città, che porto con me nel cuore e nell’anima”.