Tegola Roma, titolare KO: esami immediati

Nei prossimi giorni saranno effettuati esami strumentali specifici per capire con maggiore chiarezza l’entità dell’infortunio. Ecco cosa filtra.

Prosegue il momento d’oro della Roma di De Rossi, che battendo il Monza è riuscita a conquistare altri tre punti importanti con i quali alimentare le proprie ambizioni per il treno Champions. In casa giallorossa, però, le reazioni positive non sono finite qui.

Anche la compagine femminile di Spugna, infatti, continua a fornire segnali importanti. In campo per la gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia femminile, le giallorosse hanno battuto il Milan per 2-0 in trasferta, grazie alle reti di Haavi e Pilgrim. Da segnalare, però, l’infortunio patito da Glionna, costretta ad alzare bandiera bianca e a chiedere il cambio. Per l’attaccante esterna si sospetta una lesione al polpaccio destro. Nei prossimi giorni la giocatrice si sottoporrà agli esami strumentali del caso per capire con maggiore precisione l’entità dell’infortunio. Alla luce dei tanti impegni che attendono la Roma, l’auspicio è che l’infortunio possa accorso a Glionna possa essere contenuto in tempi relativamente brevi. Vi forniremo maggiori informazioni quando trapeleranno ulteriori novità in merito.