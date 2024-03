Bomba dall’Inghilterra: Dybala per Paquetà

Paulo Dybala è sempre più protagonista nella Roma di Daniele De Rossi, ma il suo futuro resta un nodo da sciogliere. Spunta un intreccio a sorpresa in Inghilterra: scelto l’argentino per Paquetà.

Una Joya per gli occhi, Paulo Dybala è salito in cattedra nelle uscite della Roma di Daniele De Rossi. L’attaccante argentino, che sembra aver ritrovato la migliore condizione fisica, dopo la tripletta con cui ha steso il Torino è stato decisivo anche a Monza. Un assist per Lukaku, tornato in gol in campionato dopo cinque turni a digiuno, ed una rete bellissima su punizione che ha chiuso la gara in terra brianzola. Prestazioni da urlo che aprono nuove riflessioni sul futuro dell’ex Juventus, con un occhio sempre alla clausola d’uscita che tiene i tifosi della Roma sulle spine in ottica calciomercato estivo.

Dybala ha già eguagliato il numero di reti dello scorso campionato, arrivando a quota 12 grazie alla rete su punizione messa a segno in casa del Monza. Dopo diverse stagioni la Roma si ritrova due attaccanti puri in doppia cifra ad inizio marzo, sintomo di quanto bene stia facendo la squadra guidata da Daniele De Rossi in produzione offensiva. L’attaccante argentino sta trascinando i suoi, a forza di reti, assist e grandi giocate, sia in campionato che in Europa. Il prossimo appuntamento della squadra giallorossa sarà in Europa League, contro gli inglesi del Brighton per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. E proprio dalla Gran Bretagna arriva un’indiscrezione che tira in causa il futuro di Paulo Dybala che ha il contratto con la Roma in scadenza nel giugno del 2025.

Clausola Dybala e intreccio con Paquetà: il West Ham accostato alla Joya

Dalla Premier League rimbalza un intreccio che fa tremare i tifosi romanisti circa il futuro di Paulo Dybala in giallorosso. mentre si avvicina la scadenza del contratto, resta valida la clausola d’addio per la Joya, che continua a stuzzicare le fantasie di diversi club in ottica futura.

Fari puntati in casa West Ham, dove bene sta facendo l’ex Milan, Lucas Paquetà. Il fantasista brasiliano sembra finito nel mirino del Manchester City in vista della prossima stagione, mentre la squadra londinese viene accostata proprio a Paulo Dybala. A rivelare il possibile intreccio è stato il sito britannico Footballtransfers.com.