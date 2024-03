Calciomercato Roma, addio a zero: asta in Serie A

Calciomercato Roma, addio a zero: scatta l’asta in Serie A: ecco quello che potrebbe succedere tra pochi mesi. La situazione

C’è aria di rivoluzione in molti club europei. Di sicuro in tre il tecnico cambierà, perché il Liverpool non sarà più allenato da Klopp, il Bayern Monaco da Tuchel e il Barcellona da Xavi. Queste squadre hanno annunciato in maniera ufficiale, in due casi su tre è stato il tecnico a dirlo, che cambieranno alla fine dell’anno.

Ma questa rivoluzione non potrebbe riguardare solamente le questioni tecniche, ma anche diversi giocatori, soprattutto quelli in scadenza di contratto, che quasi potrebbero essere costretti a trovarsi una nuova sistemazione. Se oggi il Corriere dello Sport parla di otto elementi pronti a cambiare aria alla fine della stagione, dalla Spagna arriva la notizia di un giocatore del Barcellona, in scadenza ovviamente, che sarebbe entrato nel mirino di diverse società italiane. Non vengono specificati quali, ma tra queste, forse, visto che anche negli anni scorsi era stato accostato ai giallorossi, ci potrebbe pure essere la Roma dei Friedkin.

Calciomercato Roma, interesse per Sergi Roberto

Non è un giocatore di primo pelo, ma a parametro zero poco importa, perché di sicuro porta esperienza e qualità. Il nome è quello di Sergi Roberto, duttile elemento a disposizione di Xavi, che avrebbe deciso di cambiare aria dopo una vita in maglia blaugrana. S’è parlato con molta insistenza di un suo possibile futuro nella Mls, in America, magari insieme a Messi e soci che sono tutti in un solo club, ma nelle ultime ore viene sottolineato da Fichajes.net che il giocatore sarebbe appunto entrato nei radar della Serie A.

E chissà, come detto prima, magari anche la Roma ci potrebbe fare un pensiero sul giocatore in questione. Sergi Roberto, 30 anni, può giocare sia come esterno basso oppure anche in mezzo al campo. All’inizio della sua carriera era proprio quest’ultima la zolla occupata in campo. Poi le necessità lo hanno portato anche a rivestire altri ruoli. Potremmo vederlo in giallorosso? Non è un’ipotesi da scartare del tutto.