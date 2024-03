De Rossi e il messaggio alla squadra da brividi: “Siamo la Roma, non va bene”

Roma, le parole di De Rossi a Trigoria risuonano come un vero e proprio mantra per la squadra: eccola cos’ha detto il tecnico giallorosso ai suoi ragazzi.

Non è bastato il successo maturato contro il Monza per far accontentare Daniele De Rossi. Non è servita la qualificazione agli ottavi di Europa League per smorzare la verve del tecnico della Roma. Adesso si entra nel vivo della stagione e i giallorossi, ritornati belli e vincenti, vogliono giocarsi tutte le loro chances.

Con una qualificazione in Champions da provare a conquistare fino alla fine e un percorso internazionale ancora tutto da scrivere, Dybala e compagni sono attesi da un tour de force importante. Gare che contribuiranno a dare un senso preciso alla stagione della Roma, che ieri si è ritrovata in cerchio nella palestra del Fulvio Bernardini per ascoltare il discorso motivazione di Daniele De Rossi. Tanti sono i temi affrontati dal tecnico della Roma che ha battuto su diversi tasti, a cominciare dalla volontà di giocarsela fino alla fine per quello che fino a poco tempo fa sembrava un obiettivo utopistico.

Roma, De Rossi catechizza la squadra: “Siamo al quinto posto”

“Siamo ancora al quinto posto e non va bene perché siamo la Roma“. Parole chiare, senza peli sulla lingua. Messaggio che non lascia spazio ad interpretazioni. Vietato sentirsi appagati. De Rossi sa qual è il rischio congenito ai tanti elogi ricevuti nelle ultime ore e ha preferito battere questo tasto in occasione del suo primo incontro con la squadra dopo la trasferta di Monza.

Come evidenziato da Il Corriere dello Sport, De Rossi ha poi continuato chiedendo ai suoi massima concentrazione e coinvolgimento. Vietato guardare alle spalle a quello che si è fatto o a ciò che si sarebbe potuto fare. Testa al presente e al lavoro quotidiano, con il desiderio di ritagliarsi un futuro sempre più roseo. I numeri del nuovo ciclo, però, parlano chiaro. I complimenti di tutto il pianeta dirigenziale alla squadra e al tecnico ne sono una fisiologica conseguenza. La nuova gestione sta strappando consensi importanti ma ora guai a sentirsi realizzati. De Rossi docet: DDR è salito nuovamente in cattedra. La rivoluzione silenziosa continua, nella testa e nel gioco.