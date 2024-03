La Juve fa sul serio, Roma ‘avvisata’: osservatori allo stadio

Osservatori allo stadio e Roma avvisata, la partita dell’Inter coinvolge anche la Juventus e la Nazionale di Spalletti. Sono stati avvistati a San Siro.

Il passare del tempo e il proseguire delle giornate di campionato acuisce sempre di più il fascino e l’attesa verso le sentenze di una corsa che, scudetto a parte, pare destinata a restare apertissima su plurimi fronti. Ne sa qualcosa la stessa Roma, distintasi dall’arrivo di De Rossi in panchina per un andamento certamente nuovo quanto importante, come confermato dalle sette vittorie ottenute con Daniele in panchina, che attualmente permettono a Dybala e colleghi l’ancoramento alla quinta posizione.

Il passaggio del Bologna da uno status di ‘sorpresa’ a quello di solida e consolidata realtà anelante ad una clamorosissima qualificazione in Champions League complicano però i piani dei giallorossi e di tanti altri club, coinvolti in una corsa Champions che, dopo la nobile vittoria del Napoli contro la Juventus, vede gli uomini di Calzona rilanciarsi con veemente prepotenza per un’ambizione ancora vivida per gli attuali campioni di Italia.

Come emerso anche dal discorso di De Rossi alla squadra, dunque, la strada da fare è ancora di lunga e insidiosa percorrenza, parallelamente all’organizzazione di un futuro che, come è stato sottolineato più volte, passerà anche da quanto raccolto dalla squadra sul terreno di gioco in questi mesi.

Non solo Spalletti e Palladino, c’è anche la Juve a San Siro: Gudmundsson osservato speciale

Molte decisioni da parte di Friedkin e colleghi non sono state ancora disambiguate e ciò impedisce di guardare con assoluta certezza alla prossima progettualità, che passerà anche da una ponderazione decisiva su De Rossi ed eventuali cambiamenti in panchina, oltre che da quello scenario legato all’individuazione del DS. Frattanto, la serata odierna, oltre a corroborare la consapevolezza di chi vincerà il campionato, ha lasciato intendere come diversi club stiano continuando a guardare con attenzione al prossimo futuro.

Non può passare inosservato, infatti, quanto raccolto da Calciomercato.it, che ha segnalato la presenza di non pochi volti noti sulle tribune di San Siro. In occasione della sfida Inter-Genoa, vinta non senza qualche difficoltà dagli uomini di Inzaghi, in pole position con un vantaggio abnorme di quindici punti sulla Juventus, sono stati adocchiati, per motivi diversi, Luciano Spalletti e Raffaele Palladino. Il monitoraggio dei diversi azzurri in campo, da un lato, e lo studio della squadra di Gilardino per la prossima gara di campionato, dall’altro, rappresenterebbero i motivi abbastanza evidenti delle due presenze.

A queste presenze, poi, bisogna aggiungere anche quella di alcuni osservatori della Juventus, che si sarebbero recati a San Siro per monitorare da vicino alcuni obiettivi, tra cui, oltre a Frendrup, anche quell’Albert Gudmundsson finito nel taccuino di Giuntoli e valutato dal Genoa 30 milioni di euro, alla luce di una serie di interessi nel nostro campionato che, oltre a Fiorentina o Inter, hanno visto coinvolta anche la Roma.