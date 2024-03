Non c’è due senza tre, eccezione Mourinho: esonero ‘bloccato’

Gran ritorno Mourinho, dopo l’esonero alla Roma arriva la decisione: ecco gli ultimi aggiornamenti.

A circa due mesi dalla separazione ufficiale dalla Roma, club al quale lo Special One sarà contrattualmente legato fino alla fine di giugno, il nome di Mourinho continua a generare plurime attenzioni, da diversi punti di vista. Certamente, come si ricorderà, il portoghese aveva generato un’attenzione mediatica a dir poco nobile nei sue due anni e mezzo nella Capitale, che aveva trovato degna chiosa anche nelle settimane immediatamente successive ad un addio non facilmente digerito.

Prese di posizione dei tifosi verso i Friedkin e contestazioni alla squadra fuori Trigoria riecheggiano ancora come recenti ricordi di uno dei punti più bassi della stagione giallorossa, felicemente archiviati e superati grazie al rendimento e alla crescita con Daniele De Rossi nel corso dell’ultimo mese e mezzo. Il lavoro da fare è ancora tanto e lo stesso allenatore si è detto consapevole di essere solamente all’inizio di una parentesi stagionale che offre ancora margini di miglioramento e obiettivi da inseguire, con uno sguardo sia alle proprie spalle che di quel Bologna, ormai passato dallo status di ‘sorpresa’ a quello di solida realtà, del quale bisognerà tenere la scia.

Gran ritorno Mourinho-Chelsea, richiesta dei tifosi e ostacolo Pochettino

Al contempo, parallelamente ad un’attenzione che continua ad essere profondamente rivolta soprattutto ad un presente potenzialmente fondamentale e discriminante per le decisioni che i Friedkin dovranno ponderare anche rispetto ad eventuali conferme di De Rossi, il nome di Mourinho stimola sempre dibattiti e attenzioni.

Sin dai giorni immediatamente successivi al suo addio alla Roma, lo Special One era finito al centro di voci circa possibili incarichi, che lo avevano prontamente accostato alla Premier League e anche a scenari più singolari, come quello che lo avrebbe visto subentrare a Xavi al Barcellona. Senza dimenticare di quelle avances arabe che da più di un anno gravitano su di lui, negli ultimi giorni, sono aumentati nuovamente i rumors di un possibile ritorno al Chelsea.

Il recente e prolungato periodo di difficoltà della squadra di Pochettino ha visto sabato scorso i tifosi Blues esortare al gran ritorno di Mourinho, un cui approdo sulla sponda nord-londinese rappresenterebbe la sua terza esperienza con il club. La vicenda Chelsea, a tal proposito, ha ricevuto un’eco mediatica che ha portato anche le penne spagnole di Fichajes.net ad evidenziare lo scenario di un possibile terzo ritorno dello Special One.

Quest’ultimo, per ora, seppur propiziato potenzialmente dalle richieste dell’ambiente, è altresì fortemente complicato dalla solida posizione di Pochettino, almeno in termini contrattuali. Al di là delle palesi difficoltà e di un rapporto con ambiente e proprietà ormai scricchiolate, l’ex Tottenham, forte di un contratto fino al 2025, non ha infatti intenzione di lasciare l’incarico e la sua posizione complica qualsivoglia discorso relativo ad eventuali cambi in panchina.