Roma, lesione del muscolo UFFICIALE: l’esito degli esami

Dall’infermeria giallorossa arrivano brutte notizia. L’esito ufficiale conferma la lesione al muscolo, ecco le condizioni

In un periodo pieno di infortuni, anche la Roma ha le sue croci. L’infermeria giallorossa ha reso noto l’esito degli esami che evidenziano la lesione al muscolo. I tempi di recupero verranno analizzati giorno dopo giorno per avere una situazione più chiara.

Se la squadra maschile sta recuperando man mano i proprio elementi, la formazione femminile ha perso un importante pedina. Stiamo parlando di Benedetta Glionna che ieri nel match vinto 2-0 dalla Roma in casa del Milan con gol di Haavi e Pilgrim ha dovuto chiedere il cambio per infortunio.

La classe 1999 nativa di Napoli si è sottoposta agli esami strumentali per capire l’effettiva entità dell’infortunio e ciò che è emerso è una lesione di secondo/terzo grado del muscolo soleo della gamba destra. Il prossimo passo è capire esattamente quanto ci vorrà per rivederla in campo.

Spugna perde pezzi

Ora la Roma di Spugna affronterà nuovamente il Milan nel ritorno casalingo della Coppa Italia in una semifinale come detto già indirizzata visto il 2-0 dell’andata. Questo punteggio renderà sicuramente più agevole il match del Tre Fontane.

Per quanto riguarda il campionato, ora la Roma affronterà Sassuolo, Inter, Juventus e Fiorentina in una doppia sfida per decretare la squadra vincitrice. Ricordiamo che le giallorosse partono con 51 punti, seguite dalle bianconere a 43 e dalla Viola a 39.