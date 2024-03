Roma, maglia speciale per il derby: c’è già la foto

Giungono notizie su una succosa novità in arrivo, pronta ad essere sfoggiata dai giallorossi nell’atteso derby di ritorno con i cugini

I sontuosi risultati accumulati da Daniele De Rossi hanno permesso ai giallorossi di conquistare un vantaggio relativamente rassicurante nei confronti dei rivali capitolini con sede a Formello, ma, lo scontro diretto, potrebbe ugualmente sparigliare le carte in tavola, rischiando di portare agli sgoccioli del campionato la sentenza su quale delle due romane avrà dominato sull’altra nella massima lega nostrana.

Oltre all’interesse relativo alla classifica, il derby di Roma merita attenzione e risulta in grado di generare fascino a prescindere da tutto, grazie all’appassionata rivalità che lega le due sponde della città eterna.

Colletto stile polo e un nuovo rosso per la sfida con la Lazio

Il noto portale Footy Headlines avrebbe svelato una succosa novità per quanto concerne l’abbigliamento della Roma in campo, a cui si dovrebbe aggiungere una nuova maglia nel corso delle prossime settimane. Non si tratta della consueta anticipazione relativa al kit della prossima stagione, ma di un completo speciale, che verrà utilizzato dagli uomini di De Rossi in occasione del derby con i cugini biancocelesti.

🔥🔥🔥 AS Roma will release a special fourth kit for the derby against Lazio next month. pic.twitter.com/FER3YUeTPE — Footy Headlines (@Footy_Headlines) March 4, 2024

Per affrontare una partita che esula da fattori esterni e vive di una proprio economia slegata da quella del mondo esterno, spesso i giallorossi hanno utilizzato maglie speciali, in grado di accentuare l’importanza della stracittadina. Secondo quanto riportato da Footy Headlines, con tanto di immagini, la Roma avrebbe pronta una quarta maglia speciale per affrontare i rivali, nella sfida programmata per il 6 aprile alle 18:30. Nell’indiscrezione compare una maglia Adidas con colletto stile polo e un rosso decisamente più vivo rispetto a quello della prima maglia attualmente in vigore.