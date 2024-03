Scambio e cash sul piatto: l’Inter lo soffia alla Roma

Calciomercato Roma, la maxi trattativa potrebbe mettere l’Inter nelle condizioni di anticipare i giallorossi. Blitz di Marotta e Ausilio: le cifre sul piatto.

Nonostante la nomina del nuovo DS rappresenti inevitabilmente un punto di non ritorno per le strategie di mercato della Roma, non sono pochi i profili che continuano ad orbitare attorno al pianeta giallorosso.

Ritrovata la rotta in campionato e conquistati gli ottavi di finale di Europa League, la compagine di De Rossi sembra essersi lasciata alle spalle il periodo no che aveva caratterizzato i mesi più freddi della gestione Mou. L’obiettivo programmazione, però, è molto più di un semplice mantra. Nonostante l’apparente fase di stallo, non sono pochi i nomi finiti sul taccuino della Roma che sarà chiamata per forza di cose a sciogliere le riserve una volta sistemata la questione DS. Uno dei gioielli accostati con insistenza ai capitolini, ad esempio, risponde al nome di Michele Di Gregorio. Protagonista di una stagione da urlo tra le fila del Monza, l’estremo difensore ha calamitato da tempo le attenzioni di diverse big di Serie A. A voler fare sul serio per stringere i tempi, però, è soprattutto l’Inter.

Calciomercato Roma, blitz dell’Inter per Di Gregorio: Oristanio possibile contropartita

Secondo quanto evidenziato da Tuttosport, la presenza di Handanovic all’U Power Stadium in occasione di Monza-Roma non è casuale. Nelle intenzioni dell’Inter, infatti, Di Gregorio partirebbe come vice di Sommer con l’obiettivo di raccoglierne l’eredità. Pallino di Ausilio da tempi non sospetti, l’estremo difensore del Monza ha anche totalizzato alcuni mesi nel settore giovanile utili ai fini dell’inserimento in lista Uefa.

Valutato dal Monza non meno di 20 milioni di euro, Di Gregorio potrebbe vestirsi di nerazzurro al termine di una maxi operazione. L’idea dell’Inter, infatti, sarebbe quella di inserire Oristanio come possibile contropartita per ridurre l’esborso cash. Non è da escludere, però, un prestito bis di Valentin Carboni, che si sta mettendo in mostra nella compagine di Palladino a suon di giocate importanti. Scenario in evoluzione: l’Inter è prepotentemente scesa in campo per Di Gregorio. Seguiranno aggiornamenti.