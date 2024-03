Secondo mandato al capolinea: hanno chiamato Tudor

Incombe sulla panchina della Serie A il pericolo esonero, che potrebbe essere annunciato già nei prossimi giorni

La fine della campionato incombe sugli allenatori dello stivale, il quali, con una modesta quantità di appuntamenti a disposizione, vedono sempre meno probabile una possibile redenzione da dei risultati poco soddisfacenti.

Per i vertici delle società nostrane è giunto il momento di tirare le somme della stagione e, di conseguenza, comprendere quali possano essere i cambiamenti da effettuare per affrontare la stagione 2024/25 o persino per cambiare in corsa, nel tentativo di raddrizzare la stagione grazie all’ultimo terzo del campionato ancora a disposizione.

Cioffi a rischio esonero

Una delle società più vicine ad una mini rivoluzione interna indossa la maglia bianconera e ha appena subito l’ennesima delusione del campionato. Nonostante anche a Torino si stia valutando una rivoluzione in panchina (Tudor e Conte sono tra i candidati), non si tratta della Juventus si Massimiliano Allegri – crollata al Maradona contro il frizzante Napoli di Kvara e Calzona – ma l’Udinese di Cioffi, reduce da un pareggio con la Salernitana di mister Liverani. Di per sé il pari con i campani non rappresenterebbe una tragedia se isolato, tuttavia gli uomini di Cioffi provengono da una serie di risultati poco soddisfacenti, che stanno impedendo ai bianconeri di emanciparsi dalla lotta per la salvezza. Difatti, la zona retrocessione è a soltanto un punto di distanza e i vertici di Udine iniziano a valutare il secondo esonero stagionale.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, la panchina di Gabriele Cioffi starebbe tremando pericolosamente, come avvenuto con Sottil ad inizio campionato. I Pozzo sono attualmente in fase di riflessione, per tentare di comprendere quale possa essere la mossa più utile per sperare in un futuro migliore e, soprattutto, per garantire la permanenza nella massima lega italiana, tutt’altro che scontata in questo momento. Una situazione curiosa quella dei friulani, i quali, nelle ultime dieci partite, hanno portato a casa i tre punti soltanto con il Bologna e la Juventus, rispettivamente al quarto e al secondo posto.

Dopo un calendario a dir poco proibitivo, con Bologna, Lazio, Fiorentina, Milan e Atalanta di fila, ci si aspettava che l’Udinese potesse dire la sua con Cagliari, Genoa e Salernitana e, invece, sono arrivati due miseri punti di tre partite. Per il post Cioffi i tifosi sognano il ritorno dell’ex Tudor, che, tuttavia, sembrerebbe voler fare un passo oltre, approdando in una società in grado di lottare per traguardi facoltosi. Non è un caso che, da grande ex, se ne parli in ottica Juventus come possibile candidato a sostituire Massimiliano Allegri.