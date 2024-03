Totti ci mette la firma: “Farò la mia parte come sempre”

Totti ci mette la firma, la promessa e l’annuncio non lasciano spazio a dubbi: “Farò la mia parte come sempre”.

Il nome e il ricordo di Francesco Totti continuano ad essere fortissimi e fuori discussione, soprattutto in una piazza calda e calorosa come quella romana e romanista, che proprio nello storico numero 10, unitamente a quel 16 ora in panchina, ha sempre rivisto profondo motivo di orgoglio e vanto, oltre che di riconoscenza e massima identità.

Non casualmente, gli addii nel 2017 e nel 2019 di Totti e De Rossi sono stati contraddistinti da un commiato e un supporto unisono da parte di una città e una piazza nella sua interezza, ben consapevole di aver dovuto salutare due icone e titani sia della Roma che del movimento calcistico tutto, italiano e non solo. Proprio mentre l’avventura di Daniele, intanto, l’ha riportato nuovamente in quel di Trigoria, dal saluto ufficiale alla Roma l’anno successivo al ritiro, le strade tra l’eterno capitano e la società giallorossa non si sono più incrociate.

Totti ci mette la firma, nuovo atto di beneficenza: ecco l’uovo di Pasqua

Scelte professionali e dinamiche succedutesi nel corso degli anni hanno portato Totti lontano dal club, senza però lenire quel ricordo e quell’affetto che, reciprocamente, non potranno essere in alcun modo cancellati. La speranza dei tifosi, ovviamente, resta quella di poter assistere ad un ricongiungimento, come ci ricordano anche gli aneliti palesati da chi, dietro alcune reiterate presenze allo Stadio Olimpico dello storico numero 10, vedeva un segnale di avvicinamento ai Friedkin.

Per ora, non si è realizzato nulla di concreto, parallelamente però alla conduzione da parte di Totti di progetti e atti imprenditoriali anche lontani dal mondo del calcio. In queste ultime ore, in particolar modo, va segnalata la collaborazione con l’industria dolciaria Sovrano, per la realizzazione di un uovo di Pasqua sponsorizzato. Dietro questa importante trovata pubblicitaria, si reca un nobilissimo atto di beneficenza, certamente non nuovo ad un personaggio immenso come Francesco, non solo sul campo di gioco.

Su ogni uovo venduto, infatti, trenta centesimi saranno donati per la ricerca ad un progetto del Campus Biomedico di Roma sulle patologie degenerative del muscolo scheletrico: proprio presso la struttura di ricerca si è recato quest’oggi Francesco Totti, omaggiando i pazienti con l’uovo di Pasqua e riconoscendo parte del cachet fin qui incassato. Poi, l’annuncio: “Ciao a tutti, oggi sono stato al policlinico campus biomedico di Trigoria a Roma a regalare le uova di Pasqua ai pazienti. E che uova… quelle con il mio nome! Vi racconto l’iniziativa: ho firmato mesi fa un contratto con la Sovrano per realizzare un uovo con la mia immagine”.

“L’azienda Sovrano ha deciso che per ogni uovo venduto verranno donati 30 centesimi per la ricerca sulle Patologie degenerative nell’apparato muscolo scheletrico in particolare negli anziani attraverso il progetto del Campus Biomedico. Io farò la mia parte, come sempre. Ps: l’uovo è buonissimo, quello al latte è il mio preferito”.