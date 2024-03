Addio UFFICIALE, nominato subito l’erede: via libera Roma

Con un doppio comunicato ufficiale il club ha fatto chiarezza sul suo addio, annunciando contestualmente l’erede. Roma a fari spenti.

Archiviato l’importantissimo successo ottenuto all’U Power Stadium, la Roma si è già messa al lavoro per preparare l’impegno contro il Brighton valevole per gli ottavi di Europa League. Contestualmente, però, sono ore frenetiche nel quartier generale della Roma.

Nonostante i tanti nomi che si stanno rincorrendo in queste ore, infatti, i Friedkin non hanno ancora sciolto le riserve nella ricerca dell’erede di Tiago Pinto. Non è un mistero, però, che uno dei profili attenzionati dal club giallorossa sia quello di Hughes, ormai ex direttore tecnico del Bournemouth. Con una nota ufficiale, infatti, il club inglese ha annunciato l’addio di Hughes, che sarà sostituito da Simon Francis.

Di seguito le parole di Hughes: “Lavorare per l’AFC Bournemouth è sempre stato motivo di grande gioia e orgoglio per me. Inizialmente rappresentando il club come giocatore e successivamente ricoprendo un ruolo di leadership calcistica, considero ogni momento che ho trascorso qui come una benedizione. Come direttore tecnico, ho avuto la fortuna di lavorare al fianco di alcune delle persone più talentuose e dedicate che il gioco può offrire. Sono stati dieci anni stimolanti, divertenti e gratificanti in questo posto”.

Addio UFFICIALE Hughes-Bournemouth: assist alla Roma

Hughes ha poi continuato: “Il viaggio che abbiamo intrapreso come club è a dir poco straordinario. Il punto in cui siamo attualmente, dentro e fuori dal campo, mi assicura che il futuro sarà luminoso”.

Contestualmente il Bournemouth ha annunciato anche la nomina di Simon Francis, che dunque prenderà il posto di Hughes: “Siamo lieti di annunciare che Simon Francis diventerà a partire dall’estate il direttore tecnico della prima squadra del Club”.

Seguito con interesse anche dal Liverpool, Hughes è uno dei candidati più papabili per prendere il posto di Pinto. Stando a quanto lasciato filtrare nelle ultime ore, però, nelle idee della Roma il primo nome nella lista dei desideri sarebbe quello di Modesto. La partita, però, è ancora molto aperta. L’annuncio del Bournemouth potrebbe segnare un punto di non ritorno.