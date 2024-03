Dalla Juve alla Roma: 30 milioni per il sì

Calciomercato Roma, prezzo fissato e decisione ormai preso. Solamente in questo modo si supera la Juventus

La situazione per il momento rimane quella che è. Anche se c’è una cosa che potrebbe ribaltare le carte in tavola. I soldi, senza girarci intorno, tanti soldi che potrebbero fare cambiare idea alla Juventus su Huijsen.

Il difensore olandese che la Roma ha preso in prestito secco a gennaio fino al prossimo 30 giugno, versando nelle casse bianconere (dopo aver raggiunto le dieci presenze stagionali) 400mila euro, tornerà alla base alla fine di questa annata. Sono queste le informazioni raccolte in queste ore da calciomercato.it, con Giuntoli che ormai ha deciso di non rinnovare il contratto di Alex Sandro e che punterà tutto sul giocatore che come detto è nato in Olanda ma che sarà naturalizzato spagnolo e che ha scelto anche di andare a giocare per le Furie Rosse nel suo futuro.

Calciomercato Roma, la situazione per Huijsen

E quanti soldi ci vogliono per convincere la Juve a cambiare idea? Questa è sicuramente la domanda che si pongono i tifosi della Roma, che stanno vedendo un calciatore importante che dà la sensazione di crescere partita dopo partita e che soprattutto ha ancora, vista l’età, enormi margini di miglioramento. Per i giallorossi sarebbe sicuramente un colpo clamoroso in prospettiva, ma i 30milioni di euro che servirebbero – si legge ancora – al momento non sono pochi per le casse giallorosse.

E nemmeno una qualificazione alla prossima Champions League potrebbe aiutare sotto questo aspetto, visto che in ballo rimane ovviamente anche il nome di Lukaku, un altro destinato a salutare alla fine dell’anno e del quale, ancora, non si conosce il futuro. Vedremo, quindi, quello che succederà nel corso dei prossimi mesi in merito alla questione Huijsen, anche se il finale arrivati a questo punto appare davvero scontato. O quasi.