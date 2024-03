De Rossi, la mossa per sorprendere De Zerbi: fuori due titolari

In vista di Roma Brighton, Daniele De Rossi e il suo staff studiano come far male a De Zerbi: l’idea è mettere in panchina due titolari

La grande sfida europea si avvicina, manca sempre meno a Roma Brighton e l’Olimpico è pronto a spingere i propri beniamini in questo match d’andata degli ottavi di finale di Europa League tra Daniele De Rossi e Roberto De Zerbi.

I due tecnici italiani arrivano a questa partita in condizioni opposte. I giallorossi sono sulle ali dell’entusiasmo: la vittoria con il Monza è stata la terza consecutiva dopo Frosinone e Torino, senza dimenticare quella col Feyenoord ai rigori che ha permesso a Dybala e compagni di essere qui.

Il Brighton invece arriva da un periodo di forma abbastanza negativo. I Seagulls hanno patito una brutta sconfitta per 3-0 contro il Fulham nell’ultimo turno di Premier League, preceduta dall’eliminazione in FA Cup per mano del Wolverhampton.

La mossa di De Rossi: due titolari a sorpresa

Daniele De Rossi però è consapevole che abbassare la guardia in questo caso equivarrebbe a concedere un vantaggio troppo grande al Brighton. Dunque, secondo Il Corriere dello Sport, il tecnico insieme allo staff starebbero pensando a come sorprendere De Zerbi.

In primis il rientro di Smalling. L’inglese è entrato a gara in corso col Frosinone per poi giocare 77 minuti col Torino e una mezz’ora abbondante a Monza. Il peggio sembra ormai messo alle spalle e ora come non mai la Roma ha bisogno di lui.

Per quanto riguarda le fasce, De Rossi starebbe pensando di mettere in panchina due titolari come El Shaarawy e Angeliño per inserire due terzini puri come Spinazzola e Celik. Il primo è in scadenza a giugno 2024 ed è ormai prossimo alla partenza, ma De Rossi vuole sfruttare le sue qualità fino all’ultimo giorno utile.

Celik invece è stato elogiato dallo stesso allenatore e ora ha la grande chance dal primo minuto. Il Nazionale turco sembrava prossimo a lasciare la Capitale, ma con De Rossi potrebbe essere rispolverato come successo per Svilar.