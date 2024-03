Erede Lukaku da 20 milioni, l’addio non è ‘scontato’: spunta la data

Erede Lukaku con la clausola, adesso la sa anche la Roma: spunta la data della decisione definitiva.

Continuano ad essere numerosi i fattori e i motivi di interesse, in casa Roma e non solo. In quel di Trigoria, come noto, si sta cercando di mantenere vivida ed elevata la concentrazione su un presente che ha ancora tanto da dire e offrire, come ben noto allo stesso De Rossi che, oltre alle parole spese nel post gara di Monza-Roma, avrebbe in questi ultimi giorni rivolto un discorso più che chiaro a Pellegrini e colleghi.

“Non abbiamo fatto ancora nulla”, potremmo così riassumere a nostro modo il contenuto della visione del nuovo tecnico giallorosso, arrivato sula panchina della Roma a metà gennaio e fin qui distintosi per un impatto felice e positivo sul percorso di Bove e compagni. La strada da percorrere, però, è ancora appunto lungi dalla sua conclusione e, parallelamente all’attenzione massimale rivolta dallo storico numero 16 sulle questioni di campo, in quel di Trigoria continuano le attenzioni e le valutazioni nei confronti di un apparecchiamento futuro che presenta ancora diversi aspetti da disambiguare.

Futuro Guirassy, clausola e decisione ‘congelata’: lo Stoccarda ha una doppia soluzione

I più evidenti restano ovviamente quelli relativi al futuro dello stesso De Rossi, che ha ragionevolmente acquisito ancora più fiducia da parte dei Friedkin nel corso di queste settimane, unitamente a quella vexata questio relativa al direttore sportivo che ancora non permette di comprendere, ad oggi, chi possa essere l’effettivo sostituto di Tiago Pinto, ormai da più di un mese slegatosi ufficialmente dal rapporto con il club giallorosso.

L’individuazione della figura dirigenziale resta, ovviamente, un fattore di grandissimo interesse, alla luce del corpo di valutazioni che bisognerà condurre in estate circa le modifiche in entrata e uscita da concretizzare per migliorare la Roma, al netto di quell’interdipendenza tra questo aspetto e quello già citato dei frutti che da qui a fine maggio saranno raccolti da Dybala e compagni.

Tra i vari aspetti, oltre al giallo sul futuro dello stesso 21, bisogna anche ricordare la scadenza del prestito di Lukaku, che porterà la Roma a fare valutazioni in attacco, anche in base ai segnali che potrebbero arrivare da Abraham e alla decisione finale su un Azmoun sempre più calato nella dimensione romanista. Nella rosa di nomi accostati anche alla stessa Roma, da diverso tempo, figura anche uno dei profili più chiacchierati del momento, destinato, salvo sorprese, a grandissimi scenari europei la prossima estate.

Ci riferiamo a Serhou Guirassy, bomber dello Stoccarda finito nel mirino dell’élite continentale, oltre che del Milan. Come riferito da Florian Plettenberg di Sky Sport DE, l’attaccante ventisettenne ha deciso di prendere una decisione definitiva sul proprio futuro tra aprile e maggio. Non poco gradito allo stesso Bayern Monaco, il club che ne detiene il cartellino sa bene di doverlo lasciare partire previo il pagamento della clausola di 20 milioni di euro ma, in caso di approdo in Champions League (attualmente lo Stoccarda è terzo in Bundesliga con cinquanta punti) non è da escludersi un tentativo di convincimento con un netto aumento dell’attuale stipendio.