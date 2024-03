Facebook e Instagram down: cosa sta succedendo

Facebook e Instagram down: molti problemi di accesso nel pomeriggio per gli utenti dei social network. Ecco quello che sta succedendo

Facebook e Instagram down. No, non è un problema che avete solo voi. Ma è uno in generale che sta riguardando moltissimi italiani e non solo, a quanto pare. Nel momento in cui si cerca di entrare nelle applicazioni social, chiede nuovamente la pass e anche se cercate di reimpostarla non ci riuscirete.

Ad alcuni è arrivata anche una mail come se qualcuno avesse cambiato la propria pass, ma nel momento in cui si inserisce il codice di accesso che arriva sempre per email per recuperare la parola chiave, dice che il link è scaduto. Insomma, una situazione che al momento non sembra avere una soluzione immediata. Però questo articolo e per dire che non è un problema vostro ma in generale sta riguardando moltissimi utenti nel mondo.