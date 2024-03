“Ritorno gratis alla Roma”: il grande ex è uscito allo scoperto

Intervenuto nel corso della diretta radiofonica, il calciatore ha esternato il suo punto di vista svelando un dettaglio tutt’altro che trascurabile. Roma “protagonista”.

Ci sono amori che non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Poi ci sono storie che avrebbero potuto avere un altro finale e situazioni nelle quali la prima e la seconda convergono, non escludendosi a vicenda. Quanto dichiarato dal diretto interessato ne è una testimonianza tangibile.

Sono tanti gli ex Roma che hanno continuato a bramare un ritorno in giallorosso. La vicenda De Rossi, sotto questo punto di vista, è destinata a fare scuola. Proprio l’attuale allenatore giallorosso, nella sua luminosa carriera da calciatore, ha condiviso momenti esaltanti con Kostas Manolas. Non è un caso che l’attuale difensore della Salernitana, intervenuto nel corso della diretta di Radio Manà Manà Sport, abbia avuto parole al miele non solo per la Roma ma anche per il suo tecnico. Tra i tanti temi affrontati, però, l’ex Roma ha svelato anche dei retroscena assolutamente curiosi.

Roma, Manolas svela: “Sarei tornato anche gratis”

Ecco uno stralcio dell’intervento di Manolas: “Il mio rapporto con la Roma è sempre bello, qui ho passato momenti incredibili. I tifosi della Roma ancora mi mandano messaggi ogni volta il 10 aprile. Quella contro il Barcellona è stata una serata indimenticabile, una serata che non mi scorderò mai”.

Sul suo possibile ritorno alla Roma quando era svincolato: “Non ho sentito nessuna squadra quando ero svincolato, volevo tornare alla Roma soprattutto per amore dei tifosi e della città: ho vissuto qui le mie stagioni più importanti, sarei tornato anche gratis ma non c’è stato niente di concreto, solo una chiacchierata. Ora gioco a Salerno, dove ho trovato una società solida. Ringrazio il direttore che mi ha dato quest’opportunità di tornare in Serie A”.