Roma-Brighton, designazione UFFICIALE: precedente da incubo

Diramate ufficialmente le designazioni arbitrali relative agli ottavi di finale di andata dell’Europa League. Per la Roma ecco una spiacevole sorpresa

La gara con il Brighton di mister De Zerbi si avvicina e i tifosi delle rispettive squadre, come anche una gran quantità di appassionati di calcio attirati a prescindere dalla fede calcistica, si preparano ad assistere a quello che si prevede possa essere un appuntamento scoppiettante, sotto svariati punti di vista. Due idee di calcio contemporanee a confronto, con un “maestro” sfidato dall’ “allievo” all’intero di una competizione europea sempre più gustosa. Con l’approssimarsi del match, giungono anche le ufficialità sugli arbitri selezionati per far rispettare il regolamento all’interno del rettangolo verde.

Diramata attraverso un comunicato ufficiale della Uefa le designazioni arbitrali relative alle partite di andata degli ottavi di Europa League. Per la Roma si presenta l’ombra di un direttore di gara non particolarmente simpatico ai sostenitori capitolini.

Arbitra Letexier, l’arbitro della debacle contro lo Slavia Praga

Per l’incontro tra i giallorossi e i ragazzi di De Zerbi ecco François Letexier, arbitro di indubbia esperienza europea (ha diretto la finale di Supercoppa Europea tra Manchester City e Siviglia nella stagione precedente e la recente impresa di Sarri in Lazio-Bayern Monaco), che, tuttavia, ai giallorossi non genera ricordi particolarmente felici.

Difatti, Letexier è stato l’arbitro centrale nella sfida persa per 2 a 0 dai giallorossi durante la fase a gironi dell’Europa League in corso. Uno spiacevole match contro lo Slavia Praga, che ha rappresentato un peso non indifferente all’interno del percorso che ha portato ai playoff contro il Feyenoord. Ad affiancare il francese, ecco Mugnier e Rahmouni, i guardalinee, e il IV ufficiale Gaillouste. Per Var e l’Avar sono stati selezionati a Brisard e Delajod. La gara tra i britannici e i giallorossi è programmata per il 7 marzo alle 21:00.