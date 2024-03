Roma, svelata la maglia 2024/2025: ci sono le strisce – FOTO

Roma, svelata la nuova maglia in anteprima per la prossima stagione. Ci sono le strisce e i tifosi sono divisi. Ecco le foto

Il portale Footy Headline è quello che molto spesso pubblica in anteprima quelle che sono le maglie delle prossime stagione. E se ieri ha pubblicato quella che potremmo vedere al prossimo derby contro la Lazio, nella giornata di oggi ha messo in evidenza quella che potrebbe essere la maglia giallorossa della prossima stagione.

Ovviamente è timbrata di nuovo Adidas, anche se i commenti dei tifosi sui social sono divisivi almeno per ora. Sì, perché ci sono le strisce e questa cosa a molti tifosi giallorossi non piace. “Lasciamole agli altri le strisce, ricordiamoci che noi siamo la Roma” scrive qualcuno. Insomma, non c’è niente di ufficiale ma c’è già divisione. Ma sappiamo anche questo. Non tutti sono d’accordo quando c’è una scelta del genere.

Roma, ecco la nuova maglia

Di certo c’è un fatto: se venisse confermata l’anticipazione che vedete sotto, allora sarebbe una prima volta per la Roma con questo stile. Ma a molti non piace come detto ed è giuso ribadire ancora una volta che non c’è nessuna ufficialità su questa cosa.

😍😍😍 AS Roma 24-25 Home Kit pic.twitter.com/Az9gkxUGZT — Footy Headlines (@Footy_Headlines) March 5, 2024

Vedremo ovviamente quello che succederà nei prossimi mesi confermando quanto scritto prima: la Roma e l’Adidas non potranno mai accontentare tutti perché ogni persona, fortunatamente, ha i propri gusti e le proprie idee. Su una cosa, però, sono stati davvero tutti d’accordo: l’ultima felpa messa in commercio dal brand che è lo sponsor tecnico della Roma è andata a ruba. E sono stati molti gli utenti che si sono lamentati anche per questo fatto: cioè non essere riusciti ad acquistarla. E voi che cosa ne pensate se dovesse essere proprio così la nuova maglia dei giallorossi?