Squalifica Terracciano, la decisione UFFICIALE del giudice sportivo

Sono ufficiali le decisioni del giudice sportivo dopo l’ultimo turno della Serie A. Ecco quello che ha deciso per Terracciano e i giocatori della Lazio

Nel tardo pomeriggio di oggi sono arrivate le decisioni ufficiali da parte del giudice sportivo. E c’era particolare interesse per capire intanto la situazione del portiere della Fiorentina, Terracciano, prossimo avversario della Roma, che sarebbe potuto essere appiedato dal giudice sportivo per blasfemia.

E poi c’era anche da valutare la situazione della Lazio, dopo quello che è successo durante la gara contro il Milan venerdì scorso e con un parapiglia finale che si è accesso nel momento in cui Di Bello, criticatissimo, ha chiuso il match che i rossoneri di Pioli grazie alla rete di Okafor hanno portato a casa. Insomma, le decisioni ufficiali sono arrivate. E andiamo a vederle insieme.

Terracciano graziato, ci sarà contro la Roma

Nessuna squalifica per il portiere della Fiorentina, graziato dal giudice sportivo e che quindi sarà a disposizione di Italiano per il match di domenica pomeriggio contro la Roma. Una giornata invece per Kristensen della Roma così come una giornata è stata comminata a Beltran, attaccante della Fiorentina che quindi domenica non ci sarà.

Nessuna sanzione particolare invece per i calciatori della Lazio. Marusic e Pellegrini hanno preso una sola giornata – per il primo anche un’ammenda di cinquemila euro – mentre due giornate se l’è beccate Guendouzi.