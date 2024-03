UEFA spodestata dalla Superlega: il verdetto non ammette repliche

Dopo la svolta della Corte di Giustizia Europea, arrivano i dati in supporto della Superlega: UEFA spalle al muro

La Superlega è uno dei motivi di maggior divisione tra i tifosi della squadre di calcio di tutto il mondo. Tra chi guarda al futuro con innovazione e chi vuole restare ancorato alla tradizione, emergono novità circa questa possibile rivoluzione.

Se il discorso Superlega sembrava definitivamente chiuso, il 21 dicembre 2023 c’è stata la svolta con la Corte di Giustizia Europea che ha reso nota la possibilità, in linea con tutte le regole vigenti, di creare nuove competizioni alternative a quelle di Uefa e Fifa.

Una sentenza che ha dato in un certo senso il via libera ad A22Sports a rimettersi al lavoro per la creazione della fantomatica Superlega. Molti club continuano e continueranno ad essere in disaccordo, ma il dato sui tifosi è a dir poco schiacciante.

I dati pro Superlega

A22Sports ha voluto dar voce al polo e con uno studio condotto direttamente dall’istituto francese Opinion Way ha risposto a chi sostiene che i tifosi siano prevalentemente contro la Superlega. Su un campione di 6.458 tifosi di calcio di Italia, Spagna Germania, Francia, Olanda, Regno Unito, Portogallo e Belgio, con un’età che va dai 15 anni su, ben il 72% è favorevole al progetto Superlega.

Quali sono le squadre con il maggior numero di tifosi d’accordo con A22Sports? Ai primi posti troviamo Juventus (96%), Real Madrid (93%) e Barcellona (89%) seguiti da Atletico Madrid (88%), Manchester City (85%), Benfica (84%), Porto (83%), Chelsea (81%) e PSG (81%). Anche Milan e Inter rispondono positivo rispettivamente con il 79% e il 72%.

Chi si schiera contro è per la maggior parte inglese sebbene nessuna tifoseria è stata al di sotto del 50%. Da segnalare però il 55% dei tifosi del Tottenham favorevoli, 58% per il Liverpool e 61% del Borussia Dortmund. Chiudono Bayern Monaco (65%) e il duo Manchester United ed Arsenal.

La Roma invece si è ufficialmente esposta a favore della UEFA sebbene i tifosi, anche se non intervistati, sembrerebbero contro l’associazione europea per eccellenza per via di quanto accaduto nella finale di Europa League della scorsa stagione col Siviglia.