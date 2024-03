Assist a sorpresa Roma-Juventus: gentlemen’s agreement da 25 milioni

Dopo aver fatto affari nel mercato di gennaio, Roma e Juventus potrebbero incrociarsi nuovamente in sede di contrattazione. Lo scenario.

La vittoria contro il Monza ha permesso alla Roma di Daniele De Rossi di incamerare tre punti importanti in ottica Champions League. Il testa a testa con il Bologna continua e potrebbe vivere un passaggio cruciale nella prossima giornata di campionato. Sebbene sia ancora lontana la sessione di calciomercato, però, voci ed indiscrezioni continuano a calamitare l’attenzione mediatica.

La programmazione delle mosse di mercato in vista della prossima stagione sarà inevitabilmente subordinata alla nomina del nuovo DS. Nonostante sia un tema del quale si sta discutendo già da tempo in casa Roma, però, fino a questo momento non si sono ancora materializzate le premesse per la definizione ufficiale dell’erede di Pinto. Tuttavia, è verosimile immaginare che anche nella prossima estate i giallorossi non possano disdegnare quei colpi a parametro zero avallati con molta frequenza nelle scorse ore. Sotto questo punto di vista, i profili accostati alla Roma di certo non mancano.

Calciomercato Roma, l’Atletico pensa al dopo Hermoso: fari puntati su Medina

Un nome sempre spendibile in chiave giallorossa, ad esempio, è quello di Mario Hermoso. Seguito anche dalla Juventus, il difensore dell‘Atletico Madrid non ha ancora rinnovato il suo contratto con i Colchoneros in scadenza al termine di questa stagione. Nonostante le diverse offerte messe sul piatto dal club iberico, il diretto interessato non ha ancora sciolto le riserve.

Ecco perché l’Atletico avrebbe cominciato ad attenzione piste alternative. Secondo quanto rivelato da fichajes.net, ad esempio, Simeone avrebbe dettato alla sua dirigenza l’acquisto di nuovi profili per la difesa nel caso in cui non si trovasse l’accordo con Hermoso. Fra questi ci sarebbe Facundo Medina. Accostato a molte big di Serie A, Juventus in primis, il difensore argentino si sta facendo apprezzare per la capacità di interpretare al meglio le due fasi di gioco abbinando fisicità e buone doti in fase di avvio d’azione. Il club francese, però, non ha alcuna intenzione di fare sconti e pretende il pagamento di un gentleman’s agreement (una sorta di clausola rescissoria in uscita) dal valore di 25 milioni di euro. Atletico Madrid avvisato: l’eventuale dopo Hermoso di preannuncia piuttosto costoso.