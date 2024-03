Avviso ai Friedkin, ADL e Lotito già lo sanno: “Danni inimmaginabili”

Direttore sportivo Roma, ‘mazzata’ in diretta ai Friedkin: “Stesso errore di De Laurentiis e Lotito”.

Sono tante le questioni in grado di infiammare le attuali attenzioni, in casa Roma e non solo. Tra le fila giallorosse, come noto, si sta in questa fase assistendo ad una certa concentrazione nei confronti del presente, alla luce dei diversi impegni che attendono nei due mesi finali e infuocati di stagione la nuova Roma di De Rossi. L’ennesimo grande ostacolo si frapporrà sul cammino di Bove e compagni domani pomeriggio, in occasione della sfida di andata degli ottavi di finale di Europa League.

Quest’ultima si incastrerà in una parentesi abbastanza importante e delicata anche sul fronte Serie A, dove la Roma continua a lottare per una difficile ma non utopistica risalita che consenta di approdare in Champions League, centrando un obiettivo del quale, proprio alla vigilia della sfida al Brighton allenato dall’amico e collega De Zerbi, De Rossi ha parlato senza troppi mezzi termini. Come noto, introiti e visibilità derivanti dall’accesso alla massima competizione UEFA sono tutt’altro che trascurabili, soprattutto per un club come quello dei Friedkin che, in questa parentesi, è chiamato anche dal dover ponderare con chiarezza determinate decisioni.

Nuovo DS Roma, gli esempi di ADL e Lotito avvisano i Friedkin: “Danni inimaginabili”

Oltre a quella relativa allo stesso De Rossi, infatti, va sottolineato come ai piani alti di Trigoria, da più di un mese, si stia cercando di fare chiarezza anche sulla questione direttore sportivo, non ancora disambiguata ma certamente all’ordine del giorno tra le fila dirigenziali e della proprietà, ben consce di trovarsi in una parentesi decisiva e da non dissipare in vista dell’apparecchiamento dei cammini futuri.

A tal proposito, proprio sulla vexata quaestio relativa al DS che possa ereditare finalmente il posto lasciato vuoto da Tiago Pinto in modo ufficiale a inizio febbraio, si è espresso ai microfoni di TeleRadioStereo il dirigente Francesco Montervino, che ha lanciato un chiaro monito ai Friedkin, tirando in ballo anche Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito.

“L’attuale situazione del DS della Roma non ha ragione di esistere; così come non esiste che un presidente lungimirante come De Laurentiis non abbia gestito nel migliore dei modi il post-Giuntoli, prendendo un direttore prima dell’inizio del calciomercato e non successivamente, come invece è accaduto. La Roma per me è una squadra da primi quattro posti, con un allenatore che sta facendo bene e non esiste al mondo che una realtà del genere possa andare avanti senza una direzione tecnica“.

“A Napoli è stato preso Meluso, facendo dei disastri a causa dell’assenza di un’idea tecnica, come confermano le scelte di Garcia, prima, e Mazzarri, poi. Se la Roma non si muove adesso, potrebbe fare lo stesso errore: questa figura è fondamentale per la gestione delle dinamiche di spogliatoio, nonché per il supporto all’allenatore, che altrimenti viene a mancare anche nel quotidiano. Spesso si ignora questo aspetto, ed è l’errore compiuto da chi, come De Laurentiis e Lotito, abbia ritenuto si possa fare a meno di un tramite tra l’allenatore e la società. Ciò è accaduto anche in categorie minori, portando a dei danni inimmaginabili“.