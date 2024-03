Calciomercato Roma, colpo a zero: è sfida all’Inter

Calciomercato Roma, ritorna prepotente il nome di un elemento già accostato ai giallorossi. Sfida all’Inter

Sembrerebbe arrivato il momento dell’addio per diversi motivi. Uno è l’età. Il secondo è che per lui, visti anche quelli che saranno i movimenti del club la prossima estate, lo spazio dovrebbe essere minimo. Il terzo è quello relativo al contratto, in scadenza, e che fino al momento non è stato rinnovato. E non sembrano esserci nemmeno degli appuntamenti per il prolungamento. Insomma, una serie di situazioni che spingono in maniera anche importante verso un addio.

E se lascia il Real Madrid dove potrebbe andare? Ovvio che viene accostato ancora una volta alla Roma come successo negli anni scorsi. Quasi come una cosa logica. Ma non solo, Nacho, in questo caso e secondo le informazioni riportate da todofichajes.net, potrebbe interessare anche ad un altro club italiano. I colpi a zero, a quanto pare, piacciono a tutti.

Calciomercato Roma, ritorna la pista Nacho

Tenendo presente che si vocifera che anche il difensore in questo momento starebbe pensando ad una nuova avventura in carriera, si parla da quelle parti di un possibile interesse dell’Inter per la prossima stagione, con Marotta, che ha piazzato già due colpi a zero, quelli di Zielinski e di Taremi, pronto a fare tripletta per chiudere, di fatto, la campagna acquisti estiva dell’Inter.

Ma la Roma forse adesso, visto che come detto parliamo di un possibile colpo a parametro zero, ci potrebbe pensare realmente. E vedremo quello che succederà nel corso dei prossimi mesi e soprattutto se verranno confermate le voci di un addio. Che non sono mai state, oggettivamente, così forti.