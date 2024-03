Dybala offerto al top club: clausola pagata e addio Roma

L’addio di Paulo Dybala spaventa sempre di più i tifosi giallorossi, dopo che un top club ha messo La Joya nel mirino

Anche Dybala sotto la guida di Daniele De Rossi si sta ritrovando, tornando quel giocatore determinante che era fino allo scorso anno. Negli ultimi mesi con Mourinho si era forse un po smarrito, seppur dimostrando di essere un calciatore di caratura superiore sembrava aver perso quell’imprevedibilità che lo aveva caratterizzato.

Dopo l’addio dello Special One però appare quasi trasformato, e non solo a livello di prestazioni in campo, ma soprattutto per apporto alla fase offensiva. In questo campionato l’argentino è il terzo miglior cannoniere con 12 gol, davanti anche al compagno di squadra Lukaku, fermo a 10, dato che simboleggia perfettamente la sua crescita in zona gol.

La serie di prestazioni positive, e le reti trovate con così tanta regolarità però non stanno facendo solo gioire il popolo romanista, ma stanno tornando a far accendere i riflettori sull’argentino, che adesso comincia ad attirare l’attenzione di diversi top club che sarebbero pronti a pagare la clausola presente sul suo contratto.

Addio Dybala con la clausola, il top club spaventa la Roma

La situazione contrattuale di Dybala tiene ancora in scacco la dirigenza romanista. Le clausole da 20 milioni per l’Italia, ma soprattutto quella da 12 milioni valida per l’estero, sulla quale l’attaccante ha anche l’ultima parola, pongono l’obbligo alla società di trovare un nuovo accordo con il calciatore.

Secondo le ultime indiscrezioni un rinnovo di contratto sarebbe cosa gradita anche all’ex Juventus, che non ha mai nascosto di gradire un’eventuale permanenza nella capitale, ma cosa potrebbe succedere se alla sua porta bussasse un top club?

Secondo quanto riporta Sport.es, noto portale sportivo spagnolo, il Barcellona starebbe pensando ad ingaggiarlo in estate, ma non sarebbe l’unico club interessato. Nell’articolo si parla anche di un interessamento del West Ham, al quale però l’ex Juventus potrebbe anche dire di no, e dell’Atletico Madrid, dove troverebbe un suo connazionale, ovvero il Cholo Simeone, che ha molta stima di lui.

I Blaugrana però potrebbero rappresentare il vero ostacolo per un rinnovo con la Roma, in quanto soprattutto dal punto di vista economico l’acquisto di Dybala sarebbe un’operazione facilmente sostenibile dalle casse del club spagnolo, ma soprattutto quella blaugrana potrebbe essere una destinazione alla quale è difficile dire di no, ragion per cui la società punta ad ottenere dal calciatore un rinnovo di contratto, mirato a cancellare le clausole presenti sul contratto a fronte di uno stipendio più alto.