Dybala via con la clausola: hanno firmato il poker

Le voci legate al futuro di Paulo Dybala non accennano a placarsi. Tutti pazzi per la Joya: il nuovo intreccio non può essere trascurato. Roma avvisata.

La Dybala mania non accenna a placarsi. Sempre più faro tecnico della Roma, l’argentino si sta ritagliando un ruolo da assoluta protagonista nella vesta tattica che gli ha cucito su misura Daniele De Rossi. Reduce dalla tripletta al Torino, il numero 21 ha messo la sua firma anche nella trasferta dell’U Power Stadium con una rete di pregevole fattura. Le voci sul suo futuro, però, non accennano a placarsi.

Uno degli argomenti che sarà chiamato gioco forza ad affrontare il nuovo DS della Roma sarà legato al possibile rinnovo di contratto di Dybala. Legato ai giallorossi da un contratto in scadenza nel 2025 e da una clausola rescissoria dal valore di 13 milioni di euro, l’attaccante argentino è ritornato nei radar di molti club. Il campionato nel quale la Joya sta catalizzando le maggiori attenzioni sembra essere quella Premier League in cui fu ad un passo dall’approdare già qualche anno fa.

Calciomercato Roma, dall’Arsenal al Barcellona: tutti pazzi per Dybala

Accostato in tempi non sospetti al Chelsea, Dybala potrebbe finire al centro di un vero e proprio intreccio. Stando a quanto evidenziato da fichajes.net, infatti, anche Barcellona, Manchester United ed Arsenal avrebbero effettuato i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione.

La sensazione è che i prossimi mesi, in un senso o nell’altro, risulteranno decisivi. Dopo essersi lasciato alle spalle i diversi infortuni che ne avevano ridimensionato il minutaggio, Dybala è pronto a guidare la Roma nel prosieguo di una stagione in cui saranno decisive le giocate dell’argentino. Al futuro ci sarà tempo e modo di pensare. I rumours degli ultimi giorni non scalfiscono le certezze della Roma. Staremo a vedere cosa succederà.