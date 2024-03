Fiorentina, assenza UFFICIALE prima della Roma: salta l’allenamento

Incombe su Vincenzo Italiano l’infortunio di un calciatore cardine, attualmente indisponibile. La gara con la Roma si avvicina e il tecnico viola deve prepararsi al peggio

Individuare il giusto equilibrio tra sforzi in campionato e in Europa non è affatto semplice, soprattutto in un calcio sempre più pregno di impegni, giocato a ritmi elevati e in grado di mettere costantemente a repentaglio la tenuta fisica dei calciatori a disposizione degli allenatori.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano si prepara ad affrontare gli ottavi di finale di Conference League, da giocare domani con il Maccabi-Haifa nella gara di andata, ma l’incombente ombra della sfida con i giallorossi di Daniele De Rossi si presenta all’allenatore classe ’77, che rischia di giungere al match privato di un pezzo pregiato del mosaico viola . Nel corso degli allenamenti odierni, difatti, si è fatta notare l’assenza una pedina di pregio.

Arthur rischia di saltare anche la Roma

Arthur Melo, centrocampista brasiliano della viola, non si è fatto vivo nella rifinitura fissata alla vigilia della sfida di Conference League. Nel corso dell’ultimo appuntamento con il Torino di Juric, l’ex Juve era uscito dal campo dolorante e, l’allontamento dal gruppo avvenuto oggi, potrebbe far pensare, oltre alla scontata assenza contro il Maccabi-Haifa, alla possibilià che il brasiliano non troverà spazio neanche contro i giallorossi a Firenze.

Nelle prossime ore verranno valutate ulteriormente le condizioni del centrocampista, per scoprire se potrà perlomeno accomodarsi in panchina il 10 aprile contro i giallorossi.