Gravina interrogato, indagine UFFICIALE della Procura di Roma

Gravina indagato, arriva l’annuncio ufficiale dopo l’interrogatorio odierno al Presidente della Figc. Ecco cosa è successo.

Il numero uno della Figc, Gabriele Gravina, è stato in queste ore interrogato, lasciando poi spazio alle parole ufficiali dei propri legali, servite a fare chiarezza circa una questione destinata a ricevere non poche attenzioni nel corso delle prossime ore e giorni. L’interrogatorio, stando a quanto si legge su Ansa, è stato richiesto dallo stesso Gravina, al fine di presentare la propria posizione rispetto alla questione auto-riciclaggio.

Tale richiesta lo ha portato ad essere formalmente iscritto in registro, contestualmente all’inizio dell’incontro con gli inquirenti estesosi per circa un’ora. L’ambito è quello dell’indagine della Direzione antimafia, incentratasi sul filone delle presunte attività illecite messe in atto dal Presidente. A fornire ulteriori dettagli sono stati i legali, Leo Mercurio e Fabio Viglione, che hanno evidenziato come Gravina, seppur non risultasse tra gli indagati, abbia deciso di essere ascoltato per fare chiarezza in merito a tale vicenda.

Gravina indagato, nuovo incontro e tappe procedurali: irregolarità e compravendita nel mirino

“In ragione delle intollerabili strumentalizzazioni e delle ricostruzioni distorsive della verità dei fatti che lo hanno chiamato in causa negli ultimi giorni, Gabriele Gravina ha chiesto di essere ascoltato per chiarire la sua posizione e le circostanze di cui è stato vittima“, hanno affermano i due avvocati.

Ulteriori dettagli in merito sono stati forniti sempre dall’agenzia nazionale di stampa, che ha evidenziato come il verbale dell’interrogatorio dovrà portare alla disambiguazione di nodi e dubbi, non prima di aver chiarito diversi punti. Francesco Lo Voi, capo Procuratore, ha fissato, intanto, un incontro con i titolari del procedimento, per delineare l’iter procedurale da seguire.

Le presunte irregolarità finite nel mirino sono molteplici e, tra le varie, si segnala la compravendita sfumata di una collezione di libri antichi nella disponibilità di Gravina e l’acquisto di un appartamento a Milano. Coinvolti e indagati anche personaggi terzi presso il Tribunale di Perugia, i cui PM non hanno ancora concordato incontri con i corrispettivi della Procura di Roma. Seguiranno aggiornamenti.