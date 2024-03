Lazio, flop in Champions doppio: è all’ultimo posto

Lazio, clamoroso quanto successo dopo il flop in Champions League contro il Bayern Monaco: l’ultimo posto è un campanello d’allarme

Negli ultimi anni in Europa le italiane hanno decisamente fatto sentire la loro voce. Basta pensare all’Inter, capace nella scorsa stagione di arrivare fino alla finale di Champions League, poi persa contro il Manchester City, che è riuscito così a conquistare uno storico Triplete, il primo della loro storia.

Questo discorso però si può estendere a tutte le competizioni continentali, e la Roma è un’assoluta protagonista. Negli ultimi anni i giallorossi sono una delle migliori squadre in Italia per rendimento in Europa, come dimostrano le due finali consecutive raggiunte in Conference ed Europa League.

Anche la Lazio però, tornata a disputare match di spessore europeo non ha deluso le aspettative, riuscendo a qualificarsi al girone, e a togliersi lo sfizio di trovare anche una vittoria contro i campioni di Germania, tuttavia questo non è riuscito ad evitare l’ultimo posto in questa speciale classifica agli uomini di Sarri.

Lazio, che flop in Champions League: ultima in questa speciale classifica

La Lazio dice addio alla Champions League dopo la cocente sconfitta in terra tedesca contro i campioni del Bayern Monaco. La formazione di Tuchel è riuscita ad imporsi con un netto 3-0, scacciando i fantasmi di una stagione fallimentare andando avanti almeno in Europa.

Quello che ha colpito in negativo però è un dato in particolare che riguarda le due squadre, e che rappresenta un record negativo per entrambe. Secondo quanto riporta Calcioefinanza la gara disputata tra la formazione di Sarri ed i bavaresi sarebbe il match meno visto in Champions League negli ultimi 10 anni.

Un vero e proprio smacco per la Lazio, che non è di certo un top club europeo, e neanche una squadra con molta tradizione in questa competizione, tuttavia era difficile auspicare un record negativo così particolare per la squadra del patron Claudio Lotito, che a differenza dei rivali giallorossi non riesce ad attirare l’attenzione del pubblico.