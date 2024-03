Roma-Brighton, intreccio di mercato all’Olimpico: “Non vedo l’ora”

Roma-Brighton, domani i giallorossi scendono in campo e un giocatore accostato ai giallorossi lancia la sfida: “Non vedo l’ora”

C’è sempre una prima volta. Ed è quella del Brighton che nel tardo pomeriggio di domani scenderà in campo all’Olimpico davanti ad oltre 60mila persone per cercare di strappare un risultato positivo in vista del match di ritorno della prossima settimana in Inghilterra. Per gli uomini di De Zerbi è la prima volta così in alto: sì, gli inglesi sono alla prima apparizione in Europa e hanno vinto un girone difficile contro il Marsiglia.

A parlare a calciomercato.it, in esclusiva, ci ha pensato il terzino olandese Joel Veltman, che dal 2020 difende i colori della squadra allenata da De Zerbi. ““È una grande partita per noi, incontriamo una squadra storica del calcio europeo, in uno stadio bellissimo con oltre 60.000 tifosi ad attenderci. Sappiamo quanto sarà difficile, ma non vediamo l’ora” ha detto. Confermando inoltre che da un poco di giorni hanno iniziato a studiare a fondo le caratteristiche della squadra di Daniele De Rossi.

Roma-Brighton, le parole di Veltman

Veltman ha anche parlato delle caratteristiche della sua di squadra, guidata da un tecnico italiano grande amico in tutto questo di De Rossi: “Cerchiamo di dominare il possesso palla in tutte le gare. Questa è la mentalità di Roberto a prescindere dall’avversario” ha confermato. E probabilmente ci dobbiamo aspettare anche questo atteggiamento nella serata di domani. “Conosciamo Romelu dai tempi del Chelsea e Manchester United, è ovviamente una minaccia. Ma la Roma, come ho detto, ne ha tante…”.

Infine non poteva mancare una battuta, appunto, su De Zerbi: “Un grande mister attento a ogni dettaglio – ha sottolineato – e al di là del lato professionale lo ammiro anche come persona. Socievole con tutti gli elementi della rosa. Non ha difetti”.