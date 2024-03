Roma-Brighton, la rifinitura a Trigoria: recupero ufficiale – FOTO

Roma-Brighton, giallorossi in campo per la rifinitura in vista del match di domani contro gli inglesi. Le ultime da Trigoria

Dopo la conferenza stampa di questa mattina, la Roma di Daniele De Rossi è scesa pochi minuti fa per la consueta rifinitura in vista del match di domani contro il Brighton all’Olimpico valido per la gara d’andata dei quarti di finale di Europa League. Una partita fondamentale.

Sorrisi e volti sereni dentro Trigoria per l’allenamento, e si è rivisto almeno nei quindici minuti aperti alla stampa anche Karsdorp insieme al resto dei compagni. Quindi il ballottaggio è aperto per il ruolo di esterno destro: vista anche l’assenza di Kristensen, per lui ieri è ufficiale la lesione muscolare, allora si giocano il posto l’olandese e Celik, il turco, che contro il Monza ha avuto un buon impatto, rimarcato da De Rossi, nel momento in cui è stato chiamato in causa.

Roma-Brighton, anche Karsdorp in gruppo

La sensazione è che quello citato prima potrebbe essere l’unico ballottaggio, in ogni caso, visto che sia in caso di difesa a quattro sia in caso che De Rossi decida di giocare a tre dietro, uno dei due sarà in campo dal primo minuto con il turco che comunque al momento parte leggermente favorito rispetto al compagno. Un dubbio che DDR si poterà fino a domani, quando dovrà annunciare ai suoi uomini la formazione ufficiale.

Tutti a disposizione gli altri, anche Lukaku che è arrivato leggermente in ritardo rispetto agli altri compagni sul terreno di gioco e ha fatto prendere uno spavento ai presenti. Falso allarme, il belga c’è ed è a disposizione dell’allenatore in vista di una partita difficile contro gli inglesi di De Zerbi che sono alla prima esperienza in Europa e che hanno già raggiunto un traguardo importante.