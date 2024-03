Roma e Milan, accordo UFFICIALE: c’è già la data

Le due squadre hanno accelerato e reso concrete le voci dei giorni scorsi. Ecco l’annuncio ufficiale con i rossoneri

La Roma ha messo nero su bianco un nuovo accordo con il Milan. La notizia era già nell’aria, mancava solamente l’ufficialità che puntualmente è arrivata in mattinata. Nel comunicato presente anche la data e i dettagli.

Come detto, se n’è parlato tanto nei giorni scorsi e ora la semplice notizia è diventata realtà: Roma e Milan si affronteranno il 31 maggio all’Optus Stadium di Perth in una gara amichevole. Dunque dopo l’Arabia, la società giallorossa sbarca anche in Australia dove davanti a 65.000 spettatori sfiderà i rossoneri in una classica del calcio italiano. I biglietti saranno disponibili in prevendita martedì 12 marzo e in vendita libera da giovedì 14 marzo tramite Ticketmaster.