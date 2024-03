Roma, tegola per De Rossi: tempi di recupero lunghi

Svelato quanto sarà lungo lo stop di uno dei calciatori della Roma attualmente confinati in infermeria causa infortunio

La Roma di Daniele De Rossi vola o almeno è ciò che dicono i numeri portati a casa sinora dall’ex capitano della Roma, capace di vincere sei partite su sette in campionato e di conquistare il passaggio del turno in Europa League. Il confronto con Mou parrebbe impietoso, come svariati esponenti della stampa e della tifoseria hanno fatto notare con toni più o meno accesi, ma alcuni sostenitori dello Special One hanno fatto notare come il comandante di Ostia abbia beneficiato di una serie di fattori favorevoli, che vanno da un calendario morbido (ad esclusione della sfida con la corazzata invincibile di Simone Inzaghi), passando per gli innesti di Angelino e Baldanzi, fino ad una serie di graditi rientri dall’infermeria.

DDR avrebbe avuto a disposizione una rosa decisamente più lunga, in grado di garantire cambi e rotazioni prima interdette al tecnico portoghese. Ma i primi infortuni sono arrivati e ora per De Rossi giunge il verdetto su una delle pedine dello scacchiere giallorosso, che dovrà accomodarsi in infermeria per un tempo piuttosto lungo.

Kristensen fermo per un mese

Vi abbiamo già parlato del fatto che Rasmus Kristensen non prenderà parte al gruppo giallorosso nel prossimo futuro, ma oggi, su Il Tempo, è comparsa la probabile data di rientro del danese. Secondo CIrulli del Tempo, la lesione alla coscia sinistra emersa dagli esami strumentali effettuati ieri dal numero 43 giallorosso lo costringerà fuori per circa un mese.

Il terzino destro (zona del campo in cui, per altro, DDR non gode di particolare abbondanza) sarebbe dovuto comunque stare a casa sia con il Brighton che con la Fiorentina, a causa dell’esclusione dalla lista Uefa e della squalifica ottenuta nella massima lega italiana. Cirulli afferma che, oltre a queste assenza obbligate dal regolamento delle rispettive competizioni, è da escludere il rientro con il Lecce. Si pensa che Kristensen potrà rientrare proprio nell’accesa sfida con il cugini romani all’Olimpico, programmata per il 6 aprile alle 18:30.