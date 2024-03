Stadio inagibile e caos in città, UFFICIALE: gara rinviata

Stadio inagibile e caos in città: ancora ci sono interventi dei vigili del fuoco. Per questo è stata ufficialmente rinviata la partita di questa sera

Partita rinviata in maniera ufficiale. Un incendio è divampato in prossimità dello stadio e per l’incolumità di tutti si è deciso che questa partita non si può giocare. La sfida in questione è quella tra Preston e Southampton.

Le fiamme hanno avvolto un edificio vicino al St Mary, campo dei Saints, che hanno anche emanato un comunicato ufficiale annunciando il rinvio: “La decisione è stata presa – si legge – dopo aver consultato le autorità locali e i servizi di emergenza dopo che oggi è scoppiato un incendio in un edificio vicino al St Mary’s Stadium. L’incidente ha causato notevoli disagi all’area con le chiusure stradali intorno allo stadio ancora in atto mentre le squadre dei vigili del fuoco continuano ad affrontare la situazione”. Insomma, per il bene di tutti, soprattutto dei tifosi che avrebbero dovuto vedere la partita da vicino, è stato meglio rinviare.

Ufficiale, rinviata la partita di Serie B inglese

La partita in programma questa sera era valida per il campionato di Championship, la Serie B inglese, che metteva in palio dei punti pesanti per il proseguo della stagione delle due squadre. I padroni di casa, il Southampton, è quarto in classifica a undici punti di distacco dal primo posto e in piena zona playoff. Un poco più distaccati gli ospiti che però hanno ambizioni anche loro di promozione. Difficile, ma non impossibile.

Insomma era una gara decisamente importante, una delle più importanti della stagione che non si disputerà per problemi di ordine pubblico, è evidente. Ma è giusto così, non si può rischiare nulla in un momento delicato come questo e soprattutto nel quale alcune persone, proprio attaccate all’impianto, stanno soffrendo.