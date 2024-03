Un predestinato alla Roma, firma UFFICIALE: “Punto di partenza”

Un predestinato alla Roma, la firma è ufficiale: arriva anche l’annuncio dei social. “L’ho sognato sin da piccolo”.

Il proseguire e l’evolversi di una stagione ancora ricca di impegni e spunti di interesse non riesce in alcun modo a spegnere le veementi e importanti attenzioni nei confronti di un futuro che ha ancora tanto da dire e rispetto al quale numerosi aspetti restano ancora da disambiguare.

Tra i vari, ovviamente, resta quello relativo alla posizione di Daniele De Rossi, scandagliata e attenzionata dai Friedkin nel corso di questa parentesi post-Mourinho e rispetto alla quale bisognerà prendere una posizione quanto prima, ai fini dell’apparecchiamento del prossimo futuro capitolino.

A ciò, ovviamente, si aggiunge anche quella relativa al direttore sportivo che, da più di un mese a questa parte, fa registrare una vacuità importante in quel di Trigoria, dopo la sortita ufficiale di Tiago Pinto, di poco precedente all’esonero del connazionale José. Parallelamente a tutto ciò, però, ai piani alti del Fulvio Bernardini non mancano visioni progettuali e organizzative relativamente ad un club che, da diversi anni a questa parte, sta registrando evidenti upgrade anche da altri punti di vista.

Da predestinato a professionista, UFFICIALE: Mattia Almaviva firma il primo contratto con la Roma

Tra i vari, si può registrare la piena coerenza rispetto al passato per la gestione attenta e calibrata dei settori giovanili e di una Primavera non poche volte servita a sfornare giocatori da plasmare ma potenzialmente futuribili, se non da un punto di vista tecnico, almeno sotto il piano economico. Non dovrebbe essere quest’ultimo il caso, però, di Mattia Almaviva, classe 2006 destinato a portare per sempre nel cuore la data del 28 maggio 2017.

In occasione dell’indimenticabile addio al calcio di Francesco Totti, l’allora undicenne riceveva la fascia dallo storico capitano, a conclusione di una cerimonia celebrativa che, anche per lo stesso Almaviva, assumeva un sapore e un segnale più che importanti e speciali. Nato e cresciuto nella squadra della sua città, attualmente il non più bambino milita tra le fila dell’Under-18 e ha vissuto nella giornata odierna un momento importante quanto potenzialmente significativo per l’evoluzione della sua carriera.

Come da lui stesso annunciato sui social, infatti, Almaviva ha sottoscritto un contratto con la Roma, club al quale si è per la prima volta legato da vero e proprio calciatore professionista. “L’ho sognato sin da piccolo, ho lottato per ottenere questo punto di partenza ed ora posso dire felicemente che l’ho raggiunto. Posso finalmente dire di aver firmato il primo contratto da professionista con la Roma , e voglio ringraziare la società per la grande opportunità data, la mia famiglia e i miei agenti, sperando di raggiungere altri traguardi come questo. FORZA ROMA“.