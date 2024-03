Abraham, ritorno e vendetta: ha già segnato la data sul calendario

Tammy Abraham sta finalmente per tornare a disposizione dopo il grave infortunio. Svelata la data del rientro in campo

Era l’ultima giornata di campionato della stagione 2022/2023, Abraham entra in campo verso l’ora di gioco ma dopo una ventina di minuti deve già abbandonare il terreno di gioco: rottura del legamento crociato anteriore.

Quella sfortunata sfida con lo Spezia ha segnato un punto di svolta non indifferente in casa Roma. L’inglese ha dovuto sottoporsi ad un’operazione, i piani del calciomercato giallorosso così come quelli del futuro dell’ex Chelsea sono stati stravolti. Insomma, un movimento innaturale che ha scatenato un effetto domino.

Per la precisione era il 4 giugno 2023 e a distanza di oltre nove mesi Abraham non ha ancora lavorato in gruppo. Certo, si è rivisto sui campi di Trigoria con allenamenti a parte, personalizzati, ma non ancora insieme al resto della squadra.

Il percorso iter riabilitativo è stato gestito dalla Roma che per filosofia societaria non vuole forzare rientri: meglio aspettare tanto ma fare le cose piuttosto che tentare recuperi lampo, soprattutto se parliamo di operazioni.

Abraham, finalmente la data del rientro

Adesso però sembra essere arrivato il momento. La sosta delle Nazionali rappresenterà l’ultimo step per il rientro di Abraham che verso i primi di aprile potrà finalmente tornare a disposizione di Daniele De Rossi.

Secondo calciomercato.com, Abraham potrebbe rientrare tra i convocati il primo aprile contro il Lecce anche se sembra molto più appetibile un rientro nel weekend del 6/7 aprile. In quel caso non si tratta di una gara come tutte le altre visto che sarà la settimane del derby contro la Lazio, in programma il weekend del 6/7 aprile.

Capitolo UEFA: Abraham fa ancora parte della lista per le competizioni europee, consegnata dalla società ad inizio febbraio. Se è da escludere la sua presenze sia all’andata che al ritorno col Brighton, facendo tutti gli scongiuri del caso, l’attaccante potrebbe tornare comodamente a disposizione per i quarti di finale.