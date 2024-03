Calciomercato Roma, addio annunciato: “Finire nel modo migliore”

Poco prima del fischio d’inizio del match di Europa League tra Roma e Brighton, una preziosa pedina giallorossa parla del suo futuro, ma anche del presente.

A pochi minuti dall’inizio dell’attesissima sfida tra la Roma di Daniele De Rossi e il Brighton di Roberto De Zerbi – impegnate nella partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League – giunge una dichiarazione poco rassicurante per Daniele De Rossi, o chi per lui si siederà sulla panchina giallorossa nel corso della prossima stagione.

Poco prima del fischio d’inizio, i microfoni di Sky Sport hanno intercettato uno dei tasselli della formazione titolare di DDR, per domandargli delucidazioni in merito alle scelte del tecnico di Ostia e qualche indizio sul suo futuro nella città eterna.

Spinazzola non pensa al futuro

Viene domandato all’ex esterno della Juventus quale sia la sua volontà e le impressioni riguardo il suo avvenire calcistico: “Adesso penso solo a questa sera, a fare partite con la Roma e a finire nel miglior modo possibile. Poi vedremo“. Insomma… Spina preferisce posticipare il verdetto sul futuro, evitando di restituire certezze o segnali evidenti sulle proprie volontà di restare nel gruppo di Daniele De Rossi.

Si parla poi delle priorità di DDR, in merito alle titolarità ripetute nei match più importanti, in cui Spinazzola è stato sempre schierato dal primo minuto: “Non sono partite importanti, lo sono tutte. Ogni partita è la più importante. Ci stiamo alternando bene io e Angeliño ed è in bene perché non scende mai la qualità“. Modestia per se stessi e complimenti per il compagno di reparto da parte dell’esterno della nazionale azzurra.