Calciomercato Roma, Siviglia fuori dai giochi: bastano 5 milioni

Calciomercato Roma, il Siviglia si tira fuori e i giallorossi sono pronti a inserirsi. Per chiudere l’affare bastano 5 milioni di euro

La Roma avrebbe pronto il colpo in mezzo al campo. Di prospettiva, cercando di battere anche il Siviglia che ci aveva pensato a prenderlo la scorsa estate. Ma un infortunio del giocatore ha bloccato l’operazione, e adesso i giallorossi sono pronti a sfruttare l’occasione per portare dalle parti della Capitale un centrocampista che è nel giro della nazionale ucraina.

Il suo contratto scade nel 2025 e questo ovviamente apre le porte ad un addio anche con lo sconto. Che poi, secondo quanto riportato dai media ucraini, in questo caso specifico da novyny.live, il prezzo del cartellino non sarebbe così alto. La Dinamo Kiev, infatti, si accontenterebbe di 5 milioni di euro. Ma la Roma a quanto pare per Shaparenko, centrocampista classe 1998, vuole abbassare le pretese ed è pronta a chiudere per 3,5 milioni. Si legge di una Roma favorita nell’operazione.

Calciomercato Roma, offerta per Shaparenko

In questa stagione Shaparenko ha giocato dieci partite in campionato e regalato un assist. Nel giro della nazionale come detto prima, si parla di un’idea che circola da un poco di tempo nella testa dei dirigenti giallorossi e che non è cambiata nemmeno quando c’è stato il ribaltone in panchina con l’addio di Mourinho e con l’approdo di De Rossi. Si tratta, in poche parole, quasi a oltranza per cercare di battere la concorrenza. Ma già il fatto che siano uscite fuori le cifre allora è un segnale sicuramente importante, da tenere molto in considerazione.

Come spiegato in precedenza a quanto pare la scorsa estate ci ha pensato il Siviglia che poi non ha affondato il colpo. E la Roma quel buco lasciato dalla squadra spagnola è pronta a prenderselo. Shaparenko è un centrocampista centrale che in alcune occasioni può giocare anche qualche metro più avanti alle spalle delle punte. Una duttilità che in casa giallorossa serve.