Formazioni UFFICIALI Roma-Brighton, ‘rivoluzione’ De Rossi sulle fasce

Formazioni ufficiali Roma-Brighton, ecco le scelte definitive di De Rossi e De Zerbi per l’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Manca sempre meno al primo round di un doppio incrocio con il Brighton di De Zerbi che grandissima valenza potrebbe assumere per ambedue le squadre, rispettose dell’avversario e consapevoli altresì di avere i rispettivi mezzi per poter provare ad avere ragione l’una dell’altra. A differenza di quanto accaduto nei playoff contro il Feyenoord, la doppia sfida sarà inaugurata all’Olimpico, quest’oggi solitamente gremito e prossimo al far registrare il cinquantesimo sold-out nel corso di quest’ultimo anno e mezzo.

Come specificato dallo stesso De Rossi nella conferenza stampa di ieri mattina, seguendo la falsariga di quanto già detto prima della trasferta del De Kuip, i tifosi non scenderanno, ovviamente, in campo, ma la presenza solitamente massiccia e il sostegno ormai canonico dovranno fungere da coadiuvante che permetta di trasportare ulteriormente l’ambiente tutto, attraverso l’atteggiamento e il rendimento della squadra.

Sembrano saperne qualcosa anche gli stessi giocatori del Brighton, unitamente ad un De Zerbi che, oltre a nominare l’amicizia e il rispetto reciproco con DDR, ha parlato anche dell’ambiente che si aspetta di trovare per la sfida di questo pomeriggio, ormai sempre più vicina.

Roma-Brighton, UFFICIALE: le formazioni scelte da De Rossi e De Zerbi

Gli spunti di interesse restano ovviamente numerosi, a partire dall’incrocio tra due filosofie di gioco moderne nella loro similitudine, per quanto distanziate da alcuni principi che potrebbero rendere gli almeno centottanta minuti di questa settimana a dir poco ricchi di emozioni. Dopo il doppio pareggio per 1 a 1 contro il Feyenoord, c’è dunque attesa per l’atteggiamento della Roma davanti al proprio pubblico, in occasione di quello che si appresta ad essere l’ottava sfida di De Zerbi contro i giallorossi.

Lungi dal basare lo status del Brighton sull’attuale nona posizione occupata in Premier League, si evidenzi quanto già detto da De Rossi circa la capacità degli inglesi di assediare anche le aree avversarie di nobilissime squadre anglosassoni. A ciò, poi, si aggiunga anche il risultato ‘storico’ da loro ottenuto, che si è distinta per l’essere l’unica realtà inglese a centrare la qualificazione alle sfide a eliminazione diretta al primo anno di partecipazione ad una competizione europea.

Sul fronte Roma, intanto, si sono registrati in questi giorni attese e previsioni circa le possibili scelte tattiche e tecniche di De Rossi, che si è ieri rifiutato di disambiguare la questione relativa alla possibilità di schierare una difesa a tre. Le formazioni ufficiali annunciate in questi minuti confermano, alla fine, uno schieramento a quattro, con il prevedibile doppio cambio sulle fasce alla luce dell’infortunio di Kristensen e il rispetto dell’assodata alternanza Spinazzola-Angelino.

AS ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku

Brighton (4-2-3-1): Steele; Lamptey, Van Hecke, Dunk, Igor; Gross, Gilmour; Buonanotte, Enciso, Adingra; Welbeck.