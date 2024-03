Lukaku ancora alla Roma, Big Rom se la ride in diretta: “Non le voglio”

Intervenuto ai microfoni di Sky nel post partita di Roma-Brighton, Romelu Lukaku ha esternato il suo punto di vista in merito alla prova fornita contro la compagine di De Zerbi, non lesinando una puntualizzazione sul suo futuro.

Lukaku sempre più al centro del villaggio. Grazie al suo settimo centro nelle nove apparizioni in Europa League con la maglia della Roma, Lukaku ha impresso la svolta decisiva al match contro il Brighton. Cinico e spietato il numero 90 giallorosso, che non ha lasciato scampo a Steele con una conclusione molto precisa sul primo palo.

Archiviate le polemiche per i diversi errori maturati contro il Feyenoord e l’Inter, Big Rom sta rispondendo presente con gol e giocate importanti. Per la Roma è troppo importante avere al top della forma uno dei suoi calciatori più rappresentativi che, ai microfoni di Sky, ha toccato diversi argomenti. A cominciare dall’analisi (assolutamente lucida) della partita: “Da parte nostra è stata una bella gara. Il Brighton gioca molto bene e cerca sempre di inserirsi all’interno della difesa. Ma sotto il profilo dell’attenzione difensiva abbiamo fatto un ottimi lavoro. In attacco abbiamo creato tanto, potevamo fare tanti gol e ci siamo riusciti”.

Lukaku dopo Roma-Brighton: “Futuro? Non voglio polemiche con l’Inghilterra”

Lukaku ha poi continuato: “Nell’occasione del gol, speravo che Dunk facesse rimbalzare il pallone in maniera tale da utilizzare il mio corpo. Il difensore ha poi sbagliato lo stop e come attaccante devo sempre credere in questo genere di situazioni”.

Dopo aver parlato degli effetti che ha avuto sulla squadra la nuova parentesi De Rossi, Lukaku ha poi preferito glissare sul suo futuro. Alla luce di quanto successo negli ultimi anni, l’attaccante belga della Roma, in prestito dal Chelsea, ha preferito non sbilanciarsi sul suo futuro: “Se mi piacerebbe rimanere a lungo? Non voglio polemiche con l’Inghilterra, lo sapete, devo essere intelligente”. Il tutto impreziosito