“Mi imbarazzate, fai il bravo”: De Rossi scherza sul rinnovo, ma alza l’asticella

Intervenuto ai microfoni di Sky, De Rossi ha analizzato la vittoria della Roma toccando molti argomenti. Ecco quanto ribadito dopo la sfida con il Brighton

Prova di forza clamorosa della Roma. Il poker con il quale la compagine di De Rossi si è imposto al cospetto del Brighton è molto più di una semplice vittoria. Protagonisti di una prestazione perfetta da un punto di vista tattico, Dybala e compagni hanno sgretolato le certezze degli uomini di De Zerbi. Al ritorno, però, sarà tutta un’altra partita. Di questo, e di tanto altro, ha parlato Daniele De Rossi ai microfoni di Sky:

“Come si fa a cambiare la squadra così velocemente? Mi imbarazzate se me lo chiedete. Non è che io abbia fatto chissà cosa, sta andando nel migliore dei modi. Sono giocatori forti, stanno vincendo le partite che dono vincere. Abbiamo giocatori che altri allenatori e altre squadre si sognano: non c’è niente di speciale in quello che faccio. Li tratto da essere umani, loro rispondono sul campo con queste prestazioni”.

Serata entusiasmante? – “Ho visto tante cose che mi sono piaciute, secondo me possiamo migliorare su tante altre. Siamo comodi quando arretriamo con il baricentro. Sono felice dell’attenzione che abbiamo messo. Anche ieri ho rotto loro un po’ le scatole. Giocavamo contro una squadra allenata da un tecnico diverso. Per preparare la partita contro De Zerbi ci vuole molto tempo in più.

De Rossi ha poi risposto al giornalista Sky, che ha scherzato sulla possibile chiamata imminente dei Friedkin con tanto di proposta per il rinnovo: “Fai il bravo. Dobbiamo goderci questo momento, è l’ultimo dei miei pensieri. Sto facendo il lavoro che mi piace con la squadra che mi piace e i giocatori mi stanno dando soddisfazioni che neanche sognavo. Fra due giorni giochiamo contro un allenatore speciale. Giovedì giochiamo a casa del Brighton e se pensiamo di essere già passati ci ribaltano”.

De Rossi svela il segreto: “C’era un divario importante”. ‘Carezze’ a Dybala e Lukaku

De Rossi è poi ritornato sulla partita, fornendo una chiave di lettura interessante sullo sviluppo del match: “Avevo detto che avremmo potuto vincere la partita sulla fascia sinistra, c’era una divario fisico importante. La condizione fisica di Spinazzola mi faceva pensare che la corsia mancina sarebbe stata una porzione di campo nella quale avremmo potuto far male al Brighton“.

De Rossi ha poi chiosato: “Contro le squadre di De Zerbi devi decidere se aspettare oppure rubargli la palla sulla linea di porta. Il risultato finale è sostanzialmente troppo ampio: Svilar è stato bravo, abbiamo concesso un po’ ma è normale contro squadre del genere. Siamo stati quasi perfetti, fantastici in termini di aggressività. Dybala e Lukaku hanno lavorato come animali senza palla. Senza questo tipo di atteggiamento c’è il rischio di prendere imbarcate”.